Стало известно имя ростовчанки, претендующей на звание «Мисс Россия-2023»

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Ростов-на-Дону на конкурсе «Мисс Россия-2023» представит 19-летняя модель Арина Моргунова. Помимо нее, за звание поборются еще 50 участниц из других городов страны.
Моргунова сотрудничает с модными брендами, а также выступает на модных показах. Девушка успела отметиться и в съемках клипов и рекламы.
«Я чересчур все планирую, но также я целеустремленная и яркая», — описала себя тремя словами Арина. «Каждый день мне открываются новые возможности, и конкурс для меня тоже большая возможность показать себя», — заключила она.
Имя новой Мисс России станет известно 8 октября.
Напомним, в прошлом году Ростов на конкурсе «Мисс Россия представила» Анна Рыбалко. Победить девушке не удалось.