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Published Сегодня, 09:36

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Updated Сегодня, 09:38

Стало известно имя ростовчанки, претендующей на звание «Мисс Россия-2023»

Стало известно имя ростовчанки, претендующей на звание «Мисс Россия-2023»

2 октября 2023, 09:36
Фото: vk.com/arinamorgunova
Стало известно имя ростовчанки, претендующей на звание «Мисс Россия-2023»
19-летняя модель Арина Моргунова из Ростова стала финалисткой конкурса «Мисс Россия — 2023», сообщается в социальных сетях конкурса.

Ростов-на-Дону на конкурсе «Мисс Россия-2023» представит 19-летняя модель Арина Моргунова. Помимо нее, за звание поборются еще 50 участниц из других городов страны.

Моргунова сотрудничает с модными брендами, а также выступает на модных показах. Девушка успела отметиться и в съемках клипов и рекламы.

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Ростов-на-Дону на конкурсе «Мисс Россия-2023» представит 19-летняя модель Арина Моргунова.
Видео: Арина Моргунова

«Я чересчур все планирую, но также я целеустремленная и яркая», — описала себя тремя словами Арина. «Каждый день мне открываются новые возможности, и конкурс для меня тоже большая возможность показать себя», — заключила она.

Имя новой Мисс России станет известно 8 октября.

Напомним, в прошлом году Ростов на конкурсе «Мисс Россия представила» Анна Рыбалко. Победить девушке не удалось.

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