Стало известно, какая музыка имеет терапевтический эффект

«Существует множество жанров музыки, и нельзя однозначно указать, какой из них помогает лучше всего справиться со стрессом. У каждого человека своя музыка, но есть некоторые универсальные звуки, которые помогают успокоиться — это звуки природы и классическая музыка. А пение поднимает настроение, а ритмичные и быстрые композиции стимулируют активность», — отмечает психолог.