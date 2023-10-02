Стало известно, какая музыка имеет терапевтический эффект

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Но какой жанр музыки лучше всего подходит для борьбы со стрессом?
Мария Борисова, психолог, рассказывает о том, как музыкальная терапия может оказывать положительное влияние на наш организм и как разные жанры музыки воздействуют на наше психологическое состояние, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Музыкальная терапия относится к одной из форм арт-терапии, которая имеет непосредственное отношение к терапевтическому эффекту. Это не только прослушивание композиций, но и пение и игра на инструментах.
Согласно словам психолога, музыкальную терапию используют даже для коррекции психологических нарушений. Она может помочь при проблемах в эмоционально-волевой сфере, задержках в развитии и трудностях в выражении чувств.
«Существует множество жанров музыки, и нельзя однозначно указать, какой из них помогает лучше всего справиться со стрессом. У каждого человека своя музыка, но есть некоторые универсальные звуки, которые помогают успокоиться — это звуки природы и классическая музыка. А пение поднимает настроение, а ритмичные и быстрые композиции стимулируют активность», — отмечает психолог.
Борисова подчеркивает, что для разных типов стресса требуется разная музыка для терапии. Если вас разозлили или обидели, то не стоит слушать пение птиц или спокойную классическую музыку. Лучше выбрать энергичную или тяжелую музыку, которая поможет выплеснуть негативные эмоции.