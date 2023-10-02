Стоянку и парковку машин запретили на двух улицах в центре Ростова

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Ростове запретили стоянку и остановку транспорта в переулке Продольном. Ограничение касается участка от Закруткина до Советской по западной стороне. Также останавливаться и оставлять авто теперь нельзя в переулке Крепостном на отрезке от Социалистической до Петровской по западной стороне.
Власти объяснили ограничение необходимостью повысить пропускную способность улиц.
Также из-за прокладки теплосетей движение ограничат с 10 октября на 18-й Линии от улицы Советской до 1-й Майской.
Напомним, в Левенцовке в Ростове-на-Дону до 15 декабря ограничат проезд.