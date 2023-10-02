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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Стоянку и парковку машин запретили на двух улицах в центре Ростова

Стоянку и парковку машин запретили на двух улицах в центре Ростова

2 октября 2023, 06:36
Фото: 1MI
Стоянку и парковку машин запретили на двух улицах в центре Ростова
Из-за прокладки теплосетей новые дорожные ограничения появятся в Нахичевани, рассказали в администрации Ростова.

В Ростове запретили стоянку и остановку транспорта в переулке Продольном. Ограничение касается участка от Закруткина до Советской по западной стороне. Также останавливаться и оставлять авто теперь нельзя в переулке Крепостном на отрезке от Социалистической до Петровской по западной стороне.

Власти объяснили ограничение необходимостью повысить пропускную способность улиц.

Движение транспорта ограничат в Ростове на Московской из-за ремонта теплосетей
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Также из-за прокладки теплосетей движение ограничат с 10 октября на 18-й Линии от улицы Советской до 1-й Майской.

Напомним, в Левенцовке в Ростове-на-Дону до 15 декабря ограничат проезд.

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