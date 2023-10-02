Стоянку и парковку машин запретили на двух улицах в центре Ростова

В Ростове запретили стоянку и остановку транспорта в переулке Продольном. Ограничение касается участка от Закруткина до Советской по западной стороне. Также останавливаться и оставлять авто теперь нельзя в переулке Крепостном на отрезке от Социалистической до Петровской по западной стороне.