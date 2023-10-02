Сценарии будущего: что случится с ценами на автомобильное топливо?

Один из экономистов, Рамиль Хакимзянов, поделился своим мнением о возможности снижения цен на автомобильное топливо. По его словам, запрет на экспорт может помочь сбалансировать рынок и решить проблему нехватки топлива, однако существующие цены, скорее всего, не снизятся значительно. Он также указал на то, что правительство не сможет полностью запретить экспорт на долгий срок из-за договоров с другими участниками рынка.