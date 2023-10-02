Сценарии будущего: что случится с ценами на автомобильное топливо?

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Государство пытается найти способы справиться с этим резким ростом, рассматривая запрет на экспорт топлива и повышение пошлин на его импорт, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Один из экономистов, Рамиль Хакимзянов, поделился своим мнением о возможности снижения цен на автомобильное топливо. По его словам, запрет на экспорт может помочь сбалансировать рынок и решить проблему нехватки топлива, однако существующие цены, скорее всего, не снизятся значительно. Он также указал на то, что правительство не сможет полностью запретить экспорт на долгий срок из-за договоров с другими участниками рынка.
Хакимзянов отметил, что Россия хочет быть активным игроком на международном рынке топлива, поэтому полное прекращение поставок не является вариантом. Вероятнее всего, ограничительные меры будут действовать недолго. Эксперт назвал сложившуюся ситуацию «идеальным штормом на рынке топлива», из которого нет прямого выхода. Он считает, что внутренний рынок должен быть готов к последующему постепенному увеличению цен на бензин и дизельное топливо.