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Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Лишь 21% семей в Ростовской области могут позволить себе ипотеку

Только каждая пятая семья в Ростовской области может позволить себе ипотеку

2 октября 2023, 08:41
Фото: 1MI
Лишь 21% семей в Ростовской области могут позволить себе ипотеку
Уровень доступности ипотеки в Ростовской области гораздо ниже, чем в других регионах, следует из исследования «РИА Рейтинг».

Ростовская область заняла лишь 65 место в рейтинге субъектов России по доступности ипотеки. В регионе приобрести жилье в ипотеку могут лишь 21% семей. При этом годом ранее показатель был еще ниже и составлял 19%.

Аналитики во время исследования учитывали данные о том, сколько семей в регионе могут вносить ежемесячную плату по ипотеке и при этом покрывать повседневные расходы.

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Помимо Ростовской области, сложности с доступностью ипотеки есть и в других регионах юга России. Например, в соседнем Краснодарском крае взять квартиру по ипотечному кредиту могут лишь 17,9% семей, в Ставропольском крае — 17,4%, а в Адыгее — 19,6%.

Гораздо доступней ипотека в северных регионах страны. Например, в в Ямало-Ненецком автономном округе ее могут взять 65% семей, в Магаданской области — 63%, а в Чукотском автономном округе — 58%.

Ранее сообщалось, что квадратный метр жилья в Ростовской области подорожал на 10%.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ипотека#Цены на жилье#RostovGazeta
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