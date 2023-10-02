Только каждая пятая семья в Ростовской области может позволить себе ипотеку

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Ростовская область заняла лишь 65 место в рейтинге субъектов России по доступности ипотеки. В регионе приобрести жилье в ипотеку могут лишь 21% семей. При этом годом ранее показатель был еще ниже и составлял 19%.
Аналитики во время исследования учитывали данные о том, сколько семей в регионе могут вносить ежемесячную плату по ипотеке и при этом покрывать повседневные расходы.
Помимо Ростовской области, сложности с доступностью ипотеки есть и в других регионах юга России. Например, в соседнем Краснодарском крае взять квартиру по ипотечному кредиту могут лишь 17,9% семей, в Ставропольском крае — 17,4%, а в Адыгее — 19,6%.
Гораздо доступней ипотека в северных регионах страны. Например, в в Ямало-Ненецком автономном округе ее могут взять 65% семей, в Магаданской области — 63%, а в Чукотском автономном округе — 58%.
Ранее сообщалось, что квадратный метр жилья в Ростовской области подорожал на 10%.