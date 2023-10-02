Туристка сорвалась с высоты в горах Сочи из-за тяжести рюкзака

Через некоторое время трое туристов решили немного передохнуть. Девушка не сняла свой тяжелый рюкзак и присела на край тропы на камень. Однако, она потеряла равновесие и начала скатываться вниз по склону, пролетев примерно сто метров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».