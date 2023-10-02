Туристка сорвалась с высоты в горах Сочи из-за тяжести рюкзака

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Через некоторое время трое туристов решили немного передохнуть. Девушка не сняла свой тяжелый рюкзак и присела на край тропы на камень. Однако, она потеряла равновесие и начала скатываться вниз по склону, пролетев примерно сто метров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Несмотря на попытки оказать первую помощь, спасатели не успели прибыть вовремя. Состояние пострадавшей быстро ухудшалось. В результате, тело туристки было доставлено в Красную Поляну, согласно сообщению издания «Vse42.ru».