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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Туристка сорвалась с высоты в горах Сочи из-за тяжести рюкзака

2 октября 2023, 12:53
По информации, молодая женщина и двое мужчин получили разрешение на поход в лагерь Холодный. Однако, в какой-то момент они отклонились от заданного маршрута и свернули к горе Псеашхо.

Через некоторое время трое туристов решили немного передохнуть. Девушка не сняла свой тяжелый рюкзак и присела на край тропы на камень. Однако, она потеряла равновесие и начала скатываться вниз по склону, пролетев примерно сто метров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Несмотря на попытки оказать первую помощь, спасатели не успели прибыть вовремя. Состояние пострадавшей быстро ухудшалось. В результате, тело туристки было доставлено в Красную Поляну, согласно сообщению издания «Vse42.ru».

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