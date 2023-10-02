Участникам СВО передали 500 единиц спецтехники из Ростовской области

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В понедельник, 2 октября, власти Ростовской области объявили о передаче дополнительных средств помощи участникам СВО. Военнослужащие военно-космических сил получили 500 единиц спецтехники общей стоимостью около 24 миллионов рублей.
Военные получат тепловизоры, коллиматорные прицелы, бинокли различной кратности и ночного видения. Технику закупили в соответствии с заявкой командования ЮВО.
Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов напомнил, что это уже не первая поставка снаряжения военным, ранее регион закупил для участников СВО автомобили УАЗ с квадрокоптерами, дизель-генераторами, обмундированием, обувью и другим важным снаряжением, провизией и водой.
Не остаются в стороне и волонтеры с общественниками, которые плетут для участников СВО маскировочные сети, делают окопные свечи и передают продукты и открытки со словами поддержки.
Ранее стало известно, что семьям участников СВО могут снизить коммунальные платежи на 50%.