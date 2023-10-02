rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Участникам СВО передали 500 единиц спецтехники из Ростовской области

Участникам СВО передали 500 единиц спецтехники из Ростовской области

2 октября 2023, 16:05
Фото: 1MI
Участникам СВО передали 500 единиц спецтехники из Ростовской области
В Ростовской области участникам СВО передали 500 единиц спецтехники, об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

В понедельник, 2 октября, власти Ростовской области объявили о передаче дополнительных средств помощи участникам СВО. Военнослужащие военно-космических сил получили 500 единиц спецтехники общей стоимостью около 24 миллионов рублей.

Военные получат тепловизоры, коллиматорные прицелы, бинокли различной кратности и ночного видения. Технику закупили в соответствии с заявкой командования ЮВО.

Неизвестный в военной форме угрожал взорвать пункт помощи участникам СВО в Ростове
Узнать подробнее

Замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов напомнил, что это уже не первая поставка снаряжения военным, ранее регион закупил для участников СВО автомобили УАЗ с квадрокоптерами, дизель-генераторами, обмундированием, обувью и другим важным снаряжением, провизией и водой.

Не остаются в стороне и волонтеры с общественниками, которые плетут для участников СВО маскировочные сети, делают окопные свечи и передают продукты и открытки со словами поддержки.

Ранее стало известно, что семьям участников СВО могут снизить коммунальные платежи на 50%.

Читайте также:
Участники СВО поступили в вузы Ростовской области на льготных условияхВ Ростовской области могут в половину снизить стоимость ЖКУ для семей участников СВОУчастник СВО из Батайска, в которого стреляли 12 раз, рассказал о самочувствии
#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Помощь военнослужащим#18+#Происшествия
Подпишитесь
Арестованный экс-глава управления торговли Ростова Тихонов оказался должником
Сегодня, 09:06
Два человека погибли за неделю в Ростовской области из-за сигарет
Сегодня, 09:18
Нейросеть заставили придумывать имена для новорожденных в Ростовской области
Сегодня, 09:17
Стало известно имя ростовчанки, претендующей на звание «Мисс Россия-2023»
Сегодня, 09:36
Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон
Сегодня, 08:12
Только каждая пятая семья в Ростовской области может позволить себе ипотеку
Сегодня, 08:41