В Москве обсудили развитие партнерских отношений России и Бахрейна

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
«Развитие партнерских отношений для России — всегда приоритет, в том числе и со странами Залива. Наши государства настроены на развитие новых проектов, особенно в сфере торговли», — подчеркнул Антон Кобяков. Помимо этого, по словам Кобякова, в отношениях между странами отмечен устойчивый рост товарооборота. Советник президента также рассказал о наличии перспектив сотрудничества во всех отраслях, поскольку в Бахрейне имеются прекрасные условия для экономической и инвестиционной деятельности в различных сферах. Он выразил уверенность, что участие делегации в РЭН-2023 и ПМЭФ-2024 обеспечит дополнительный стимул для развития мультиформатного сотрудничества двух стран.
В ходе встречи стороны также затронули вопросы реализации совместных проектов не только в рамках форумного трека, но и в контексте защиты популяции редких животных. Так, обсуждались поддержка соколиного центра «Камчатка» и присоединение к декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, подписанной на ВЭФ-2023 между Россией, Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией и ОАЭ.
«Участие Королевства Бахрейн в мероприятиях Фонда Росконгресс способствует установлению отношений стратегического характера между нашими государствами, а также развивает деловые связи между коммерческими структурами стран», — подчеркнул Ахмед Аль-Саати. По мнению Аль-Саати, взаимовыгодные проекты обеспечивают не только возможность закрепления дружеских отношений, но и перспективы создания эффективного международного бизнес-сообщества.
Также на встрече рассматривались вопросы проведения выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Манаме в январе 2024 года и проведения российской многоотраслевой выставки в Бахрейне под эгидой Российского экспортного центра и Торгово-промышленной палаты России.