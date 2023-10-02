В Москве обсудили развитие партнерских отношений России и Бахрейна

«Развитие партнерских отношений для России — всегда приоритет, в том числе и со странами Залива. Наши государства настроены на развитие новых проектов, особенно в сфере торговли», — подчеркнул Антон Кобяков. Помимо этого, по словам Кобякова, в отношениях между странами отмечен устойчивый рост товарооборота. Советник президента также рассказал о наличии перспектив сотрудничества во всех отраслях, поскольку в Бахрейне имеются прекрасные условия для экономической и инвестиционной деятельности в различных сферах. Он выразил уверенность, что участие делегации в РЭН-2023 и ПМЭФ-2024 обеспечит дополнительный стимул для развития мультиформатного сотрудничества двух стран.