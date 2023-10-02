rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В Москве обсудили развитие партнерских отношений России и Бахрейна

В Москве обсудили развитие партнерских отношений России и Бахрейна

2 октября 2023, 15:26
Фото: roscongress.org
В столице России прошла встреча советника президента РФ Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Бахрейн в РФ Ахмедом Аль-Саати.

«Развитие партнерских отношений для России — всегда приоритет, в том числе и со странами Залива. Наши государства настроены на развитие новых проектов, особенно в сфере торговли», — подчеркнул Антон Кобяков. Помимо этого, по словам Кобякова, в отношениях между странами отмечен устойчивый рост товарооборота. Советник президента также рассказал о наличии перспектив сотрудничества во всех отраслях, поскольку в Бахрейне имеются прекрасные условия для экономической и инвестиционной деятельности в различных сферах. Он выразил уверенность, что участие делегации в РЭН-2023 и ПМЭФ-2024 обеспечит дополнительный стимул для развития мультиформатного сотрудничества двух стран.

В ходе встречи стороны также затронули вопросы реализации совместных проектов не только в рамках форумного трека, но и в контексте защиты популяции редких животных. Так, обсуждались поддержка соколиного центра «Камчатка» и присоединение к декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, подписанной на ВЭФ-2023 между Россией, Китаем, Киргизией, Казахстаном, Монголией и ОАЭ.

«Участие Королевства Бахрейн в мероприятиях Фонда Росконгресс способствует установлению отношений стратегического характера между нашими государствами, а также развивает деловые связи между коммерческими структурами стран», — подчеркнул Ахмед Аль-Саати. По мнению Аль-Саати, взаимовыгодные проекты обеспечивают не только возможность закрепления дружеских отношений, но и перспективы создания эффективного международного бизнес-сообщества.

Также на встрече рассматривались вопросы проведения выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Манаме в январе 2024 года и проведения российской многоотраслевой выставки в Бахрейне под эгидой Российского экспортного центра и Торгово-промышленной палаты России.

#Общество
Подпишитесь
Арестованный экс-глава управления торговли Ростова Тихонов оказался должником
Сегодня, 09:06
Два человека погибли за неделю в Ростовской области из-за сигарет
Сегодня, 09:18
Нейросеть заставили придумывать имена для новорожденных в Ростовской области
Сегодня, 09:17
Стало известно имя ростовчанки, претендующей на звание «Мисс Россия-2023»
Сегодня, 09:36
Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон
Сегодня, 08:12
Только каждая пятая семья в Ростовской области может позволить себе ипотеку
Сегодня, 08:41