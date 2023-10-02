В одной из школ Таганрога зафиксировали массовое отравление младшеклассников

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Telegram-канал «Блокнот Таганрог» со ссылкой на родителей учащихся МБОУ СОШ №30 Таганрога объявил, что 29 сентября в образовательном учреждении якобы произошло массовое отравление младшеклассников.
Многие пострадавшие были вынуждены обратиться в детскую поликлинику на улице Яблочкина, так у детей, по предварительной информации, взяли мазки и провели осмотр.
Сами родители утверждают, что слышали от медицинских работников, что те якобы обсуждали, что не могут писать диагноз «пищевое отравление», а потому объясняют произошедшее инфекцией.
«Но есть очевидцы и свидетели из числа старших классов, которые дежурили по столовой и видели, как сотрудники столовой сбрасывали остатки еды с тарелок обратно в емкость с едой, чем потом и кормили других детей», — сказано в сообщении. По данным родителей учеников, эта ситуация повторялась неоднократно, а потому они ждут раскрытия подробностей произошедшего.
В издании утверждают, что Роспотребнадзор отреагировал на жалобы родителей, инспекторы приступили к выяснению обстоятельств массового отравления школьников.
Обращаем внимание, информация пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные уточняются.
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