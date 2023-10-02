В одной из школ Таганрога зафиксировали массовое отравление младшеклассников

«Но есть очевидцы и свидетели из числа старших классов, которые дежурили по столовой и видели, как сотрудники столовой сбрасывали остатки еды с тарелок обратно в емкость с едой, чем потом и кормили других детей», — сказано в сообщении. По данным родителей учеников, эта ситуация повторялась неоднократно, а потому они ждут раскрытия подробностей произошедшего.