В Подмосковье сразу несколько школьников отравились шоколадом

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Инцидент произошел в Мисайловской школе. Ученик 5 класса решил отпраздновать свой день рождения и угостил шоколадом своих одноклассников. Уже через несколько часов дети почувствовали себя плохо, их отправили к врачу.
При этом сообщается, что проблемы возникли не у всех школьников, которые попробовали странный шоколад, а у самого изделия был нормальный срок годности. Сейчас шоколад, а заодно и пробы школьной воды отправлены на экспертизу.
Сегодня также стало известно о якобы массовом отравлении учеников младших классов в школе № 30 города Таганрога. Однако корреспонденту RostovGazeta сообщили, что эта информация не соответствует действительности.
Между тем, на отравление пожаловались родители учащихся этой школы, информация об этом появилась в Сети. По сообщениям СМИ, родители утверждали, что медработникам запретили ставить диагноз «пищевое отравление», поэтому все объясняют произошедшее инфекцией.
Ранее в сентябре в Курской области после обеда шаурмой умерла девушка. В больницу также попали еще 14 человек.