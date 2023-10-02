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Posted Сегодня, 19:15

Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:18

Updated Сегодня, 19:18

В Подмосковье сразу несколько школьников отравились шоколадом

В Подмосковье сразу несколько школьников отравились шоколадом

2 октября 2023, 19:15
Фото: 1MI
Семь школьников в Подмосковье обратились за медицинской помощью после шоколадной трапезы, пишет Baza.

Инцидент произошел в Мисайловской школе. Ученик 5 класса решил отпраздновать свой день рождения и угостил шоколадом своих одноклассников. Уже через несколько часов дети почувствовали себя плохо, их отправили к врачу.

При этом сообщается, что проблемы возникли не у всех школьников, которые попробовали странный шоколад, а у самого изделия был нормальный срок годности. Сейчас шоколад, а заодно и пробы школьной воды отправлены на экспертизу.

Сегодня также стало известно о якобы массовом отравлении учеников младших классов в школе № 30 города Таганрога. Однако корреспонденту RostovGazeta сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Между тем, на отравление пожаловались родители учащихся этой школы, информация об этом появилась в Сети. По сообщениям СМИ, родители утверждали, что медработникам запретили ставить диагноз «пищевое отравление», поэтому все объясняют произошедшее инфекцией.

Ранее в сентябре в Курской области после обеда шаурмой умерла девушка. В больницу также попали еще 14 человек.

В одной из школ Таганрога зафиксировали массовое отравление младшеклассников
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#Таганрог#Отравление#Курская область#Инфекция#Шоколад#Подмосковье#Шаурма#Школа №30#Мисайловская школа
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