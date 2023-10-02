В Ростове-на-Дону похолодает до 15 градусов с 7 октября

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В понедельник столбики термометров покажут 24 градуса, будет облачная погода без дождей. Осадков не ожидается и со вторника по пятницу, с 3 по 6 октября. А средняя температура составит около 22 градусов.
Резкое похолодание обещают с 7 октября, когда днем температура не поднимется выше 15 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду и пройдут дожди.
В воскресенье осадки прекратятся, но потепления ждать не стоит. В ночное время температура будет опускаться до семи градусов.
Ранее Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.