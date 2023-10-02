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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 05:17

В Ростове-на-Дону похолодает до 15 градусов с 7 октября

В Ростове-на-Дону похолодает до 15 градусов с 7 октября

2 октября 2023, 05:15
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе ожидается резкое похолодание и температура опустится до 15 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник столбики термометров покажут 24 градуса, будет облачная погода без дождей. Осадков не ожидается и со вторника по пятницу, с 3 по 6 октября. А средняя температура составит около 22 градусов.

Резкое похолодание обещают с 7 октября, когда днем температура не поднимется выше 15 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду и пройдут дожди.

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В воскресенье осадки прекратятся, но потепления ждать не стоит. В ночное время температура будет опускаться до семи градусов.

Ранее Ростов-на-Дону оказался самым дождливым городом России в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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