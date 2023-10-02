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Published Сегодня, 18:01

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Updated Сегодня, 18:20

В Ростове на левом берегу Дона вспыхнул пожар 2 октября

В Ростове на левом берегу Дона вспыхнул пожар 2 октября

2 октября 2023, 18:01
Фото: 29.mchs.gov.ru
В Ростове на левом берегу Дона вспыхнул пожар 2 октября
В Ростове на левом берегу Дона заметили дым и огонь в районе ТРК «Мегамаг», об этом сообщили очевидцы в местных Telegram-каналах.

Вечером понедельника, 2 октября, Telegram-канал Don_Mash объявил о возгорании в районе ТРК «Мегамаг» на левом берегу Дона. По предварительной информации, источник огня находится на складе на улице Шоссейной, авторы канала утверждают, что к месту ЧП выехали пожарные.

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ГУ МЧС по Ростовской области пока не ответили на запрос журналистов, однако авторы канала сообщили, что площадь пожара увеличилась до 200 квадратных метров.

«Есть угроза распространения», — сказано в сообщении.

Дополнение от МЧС: Пожарные получили сообщение о возгорании в 20.45 мск. Очаг пожара находится на улице Шоссейной, а сам огонь распространился по складу и на открытой площади рядом с ним.

В настоящий момент площадь пожара достигла 300 квадратных метров, к тушению огня привлекли 21 единицу спецтехники и 63 спасателя. Обстановка на месте пожара уточняется.

Ранее в Ростове на дороге загорелся автобус.

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