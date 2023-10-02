rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Ростовской области изменится расписание пяти электричек с 5 октября

В Ростовской области изменится расписание пяти электричек с 5 октября

2 октября 2023, 12:41
Фото: donland.ru
В Ростовской области изменится расписание пяти электричек с 5 октября
В Ростовской области изменят расписание движения электричек с 5 октября, подробностями поделились в пресс-службе «СКППК».

Представители пригородной пассажирской компании объявили, что в четверг, 5 октября, из-за начала ремонта на железной дороге запланировано изменить расписание пяти пригородных поездов.

Так электричка № 6516 «Лихая — Ростов» будет отправляться со станции «Лихая» в 05.57 мск, чтобы успеть прибыть к «Ростов Главный» к 08.54 мск в соответствии с графиком.

Поезд № 6170 «Усть-Донецкая — Ростов» будет отправляться в Ростов на 33 минуты позже обычного в 06.14 мск, прибытие на «Ростов Главный» запланировано на 11.01(+44 минуты к обычному графику).

Следователи в Ростове проверят смерть электрика на железнодорожной станции
Узнать подробнее

Кроме того, электричка № 6356 «Шептуховка — Лихая», которая движется в составе поезда № 6356/6160 «Шептуховка-Лихая-Ростов», будет отправляться со станции «Шептуховка» в 04.31 мск. Прибытие в Лихую ожидается в 07.28 мск.

Поезд № 6160 «Лихая — Ростов» также ожидают изменения в расписании. Отбытие запланировано на 07.30 мск, что на 23 минуты раньше обычного графика, в Ростов электричка прибудет в 11.32(-25 минут от обычного расписания).

Последним изменится расписание поезда № 6504, который курсирует между Ростовом и Таганрогом. Электричка будет отбывать от станции «Ростов Главный» в 11.33 мск и прибудет в Таганрог к 13.05.

Ранее жительница Таганрога подслушала разговор в электричке и заявила на своего попутчика в полицию.

Читайте также:
Спасателям пришлось распилить грузовик, влетевший в пассажирский поезд в РостовеСразу несколько пригородных поездов из Ростова отменят с 27 сентябряЖитель ЛНР погиб под колесами поезда в Ростове-на-Дону
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Таганрог#Надежда Пустяк#Электричка#Последние новости Ростова на сегодня#Расписание поездов
Подпишитесь
Арестованный экс-глава управления торговли Ростова Тихонов оказался должником
Сегодня, 09:06
Два человека погибли за неделю в Ростовской области из-за сигарет
Сегодня, 09:18
Нейросеть заставили придумывать имена для новорожденных в Ростовской области
Сегодня, 09:17
Стало известно имя ростовчанки, претендующей на звание «Мисс Россия-2023»
Сегодня, 09:36
Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон
Сегодня, 08:12
Только каждая пятая семья в Ростовской области может позволить себе ипотеку
Сегодня, 08:41