В Ростовской области изменится расписание пяти электричек с 5 октября

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Представители пригородной пассажирской компании объявили, что в четверг, 5 октября, из-за начала ремонта на железной дороге запланировано изменить расписание пяти пригородных поездов.
Так электричка № 6516 «Лихая — Ростов» будет отправляться со станции «Лихая» в 05.57 мск, чтобы успеть прибыть к «Ростов Главный» к 08.54 мск в соответствии с графиком.
Поезд № 6170 «Усть-Донецкая — Ростов» будет отправляться в Ростов на 33 минуты позже обычного в 06.14 мск, прибытие на «Ростов Главный» запланировано на 11.01(+44 минуты к обычному графику).
Кроме того, электричка № 6356 «Шептуховка — Лихая», которая движется в составе поезда № 6356/6160 «Шептуховка-Лихая-Ростов», будет отправляться со станции «Шептуховка» в 04.31 мск. Прибытие в Лихую ожидается в 07.28 мск.
Поезд № 6160 «Лихая — Ростов» также ожидают изменения в расписании. Отбытие запланировано на 07.30 мск, что на 23 минуты раньше обычного графика, в Ростов электричка прибудет в 11.32(-25 минут от обычного расписания).
Последним изменится расписание поезда № 6504, который курсирует между Ростовом и Таганрогом. Электричка будет отбывать от станции «Ростов Главный» в 11.33 мск и прибудет в Таганрог к 13.05.
Ранее жительница Таганрога подслушала разговор в электричке и заявила на своего попутчика в полицию.