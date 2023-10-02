В Ростовской области не станут рассылать электронные повестки в осенний призыв

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Портал Donday со ссылкой на военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова объявил, что в 2023 году в рамках осеннего призыва дончан на срочную службу в армии не станут использовать электронные повестки.
Военком рассказал, что в армию собираются призвать около пяти тысяч дончан, доставку повесток будут осуществлять традиционным способом — будущие срочники получат их из рук сотрудников военкоматов или же от руководства компании, где трудоустроен призывник. Однако начнут использовать и новые методы доставки повесток призывникам.
«В этом году повестки будут вручать по почте заказным письмом», — поделился Игорь Егоров, добавив, что электронные повестки пока рассылать дончанам не будут.
Напомним, ранее военком объявил, что электронные повестки на прохождение срочной службы жителям Ростовской области начнут рассылать не раньше 1 июля 2024 года.