В Ростовской области не станут рассылать электронные повестки в осенний призыв

Военком рассказал, что в армию собираются призвать около пяти тысяч дончан, доставку повесток будут осуществлять традиционным способом — будущие срочники получат их из рук сотрудников военкоматов или же от руководства компании, где трудоустроен призывник. Однако начнут использовать и новые методы доставки повесток призывникам.