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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Ростовской области не станут рассылать электронные повестки в осенний призыв

В Ростовской области не станут рассылать электронные повестки в осенний призыв

2 октября 2023, 15:28
Фото: 1MI
В Ростовской области не станут рассылать электронные повестки в осенний призыв
В Ростовской области не будут использовать электронные повестки в рамках осеннего призыва, об этом рассказали донские СМИ.

Портал Donday со ссылкой на военного комиссара Ростовской области Игоря Егорова объявил, что в 2023 году в рамках осеннего призыва дончан на срочную службу в армии не станут использовать электронные повестки.

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Военком рассказал, что в армию собираются призвать около пяти тысяч дончан, доставку повесток будут осуществлять традиционным способом — будущие срочники получат их из рук сотрудников военкоматов или же от руководства компании, где трудоустроен призывник. Однако начнут использовать и новые методы доставки повесток призывникам.

«В этом году повестки будут вручать по почте заказным письмом», — поделился Игорь Егоров, добавив, что электронные повестки пока рассылать дончанам не будут.

Напомним, ранее военком объявил, что электронные повестки на прохождение срочной службы жителям Ростовской области начнут рассылать не раньше 1 июля 2024 года.

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