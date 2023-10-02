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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков с 4 октября

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков с 4 октября

2 октября 2023, 14:08
Фото: Herbythyme/cc by sa/wikimedia.org
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков с 4 октября

В Ростовской области с 4 октября ударят первые заморозки

В Ростовской области с 4 октября ожидается похолодание до -2 градусов, об этом дончан предупредили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Синоптики Ростовского гидрометцентра предупредили, что в середине рабочей недели Ростовскую область ожидает резкое похолодание. В среду, 4 октября, в отдельных районах региона ожидаются первые заморозки. Температура в воздухе и на почве упадет до -2 градусов.

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Дончан призывают быть осторожными и в случае необходимости обращаться за помощью спасателей по телефонам 101, 01 или 112.

Ранее синоптики предупредили, что в Ростове температура воздуха снизится до +15 градусов днем после аномального тепла в конце сентября.

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