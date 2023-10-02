В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков с 4 октября

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Синоптики Ростовского гидрометцентра предупредили, что в середине рабочей недели Ростовскую область ожидает резкое похолодание. В среду, 4 октября, в отдельных районах региона ожидаются первые заморозки. Температура в воздухе и на почве упадет до -2 градусов.
Дончан призывают быть осторожными и в случае необходимости обращаться за помощью спасателей по телефонам 101, 01 или 112.
Ранее синоптики предупредили, что в Ростове температура воздуха снизится до +15 градусов днем после аномального тепла в конце сентября.