В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков с 4 октября

Синоптики Ростовского гидрометцентра предупредили, что в середине рабочей недели Ростовскую область ожидает резкое похолодание. В среду, 4 октября, в отдельных районах региона ожидаются первые заморозки. Температура в воздухе и на почве упадет до -2 градусов.