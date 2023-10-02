В Ростовской области продолжают ремонтировать мосты и дороги

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Еще одно искусственное сооружение капитально отремонтировали на 320-м км другой федеральной трассы — Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Капремонт путепровода, который длился полтора года, предполагал увеличение ширины на 2 м до нормативных требований, замену изношенных несущих конструкций 56-метрового сооружения и устройство тротуаров.
Государственная система «Платон» — один из крупных источников финансирования Федерального дорожного фонда для ускорения ремонта федеральных дорог и мостов. На сегодняшний день грузоперевозчики внесли в систему более 246 млрд рублей. В 2022 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 39,7 млрд руб. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 км автомобильных дорог в российских регионах.
В прошлом году в том числе за счет средств, поступивших от госсистемы «Платон», в Ростовской области привели к нормативу почти 25 км федеральных трасс. С годовым опережением графика завершен второй этап реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону и возведена развязка на 9-м км трассы А-280. В ходе работ на первом из указанных объектов построили новые развязки и искусственные сооружения, расширили проезжую часть до восьми полос, ликвидировав тем самым пробки на въезде в региональный центр. Второй объект — транспортная развязка на 9-м км автодороги А-280 Ростов — Таганрог — позволил соединить Северный обход Ростова-на-Дону с федеральной трассой, благодаря чему транзитный транспорт (до 14 тыс. автомобилей в сутки) удалось вывести за границы города-миллионника.
В целом по стране регистрация в «Платоне» превысила 1,8 млн большегрузов и 810 тысяч перевозчиков. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа — одни из лидеров по количеству зарегистрированных большегрузов в госсистеме «Платон» — суммарно перевозчики из двух округов зарегистрировали более 210 тысяч грузовых автомобилей, рассказал руководитель Южного филиала оператора госсистемы «Платон» — РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) Иван Вовчук.
Благодаря собираемым «Платоном» статистическим данным, средства, поступающие от госсистемы в Федеральный дорожный фонд, могут быть направлены именно на те объекты транспортной инфраструктуры, которым капитальный ремонт необходим в первую очередь.
Статистика, собираемая «Платоном», также способствует увеличению прозрачности рынка автомобильных грузоперевозок. Сокращение количества «серых» перевозчиков и как следствие снижение уровня недобросовестной конкуренции –положительный эффект в работе «Платона». Именно с это целью в прошлом году был учрежден рейтинг «Надежный перевозчик России». Инициатором является Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса России. Рейтинг составляется на основе данных госсистемы «Платон». В этому году награждение лауреатов прошло во второй раз.
Одним из лауреатов рейтинга в этом году стала компания ITECO. «Стать „Надёжным перевозчиком России“ для нас большая честь и ещё одно подтверждение качества работы, которую ежедневно выполняет команда ITECO — настоящие профессионалы отрасли грузоперевозок! Хочу добавить, что слово „надёжный“ в названии рейтинга имеет для нашей компании особое значение: эксперты нашей компании на протяжении последних лет вносили свой вклад в обеление отрасли, в том числе участвовали в разработке законопроектов — делали всё возможное, чтобы грузоперевозки в России стали ещё более прозрачными и удобными для грузовладельцев», — отметил генеральный директор ООО «ИТЕКО Россия» Дмитрий Калашников.