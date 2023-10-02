В Ростовской области продолжают ремонтировать мосты и дороги

В прошлом году в том числе за счет средств, поступивших от госсистемы «Платон», в Ростовской области привели к нормативу почти 25 км федеральных трасс. С годовым опережением графика завершен второй этап реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону и возведена развязка на 9-м км трассы А-280. В ходе работ на первом из указанных объектов построили новые развязки и искусственные сооружения, расширили проезжую часть до восьми полос, ликвидировав тем самым пробки на въезде в региональный центр. Второй объект — транспортная развязка на 9-м км автодороги А-280 Ростов — Таганрог — позволил соединить Северный обход Ростова-на-Дону с федеральной трассой, благодаря чему транзитный транспорт (до 14 тыс. автомобилей в сутки) удалось вывести за границы города-миллионника.