В Ростовской области сорвался тендер по закупке вакцины от коронавируса

Однако за неделю заказчик не получил ни одной заявки от потенциальных поставщиков, из-за чего объем средств на поставку препаратов пришлось увеличить. Уже 29 сентября Минздрав Ростовской области объявил новый аукцион по закупке вакцин, сумма контракта составила почти 11,4 миллиона рублей.