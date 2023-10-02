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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Ростовской области сорвался тендер по закупке вакцины от коронавируса

В Ростовской области сорвался тендер по закупке вакцины от коронавируса

2 октября 2023, 15:04
Фото: 1MI
В Ростовской области сорвался тендер по закупке вакцины от коронавируса
В Ростовской области Минздрав не получил ни одной заявки на поставку вакцины от коронавируса, информация об этом появилась на портале закупок.

Напомним, в конце сентября Минздрав Ростовской области объявил электронный аукцион для поиска поставщика вакцин от коронавируса. Объектом поставки стали 27,8 тысячи доз вакцины в формате эмульсии для внутримышечного введения пациентам, на покупку препаратов выделили 10,4 миллиона рублей.

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Однако за неделю заказчик не получил ни одной заявки от потенциальных поставщиков, из-за чего объем средств на поставку препаратов пришлось увеличить. Уже 29 сентября Минздрав Ростовской области объявил новый аукцион по закупке вакцин, сумма контракта составила почти 11,4 миллиона рублей.

Предложения цен и заявки от претендентов на контракт будут принимать до 9 октября, победителя конкурса выберут через два дня.

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