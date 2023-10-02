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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

В Ростовской области выявили компанию, производящую фальсифицированное молоко

В Ростовской области выявили компанию, производящую фальсифицированное молоко

2 октября 2023, 14:32
Фото: pxhere.com
В Ростовской области выявили компанию, производящую фальсифицированное молоко
В Ростовской области обнаружили молоко, в котором содержались скрытые растительные жиры, об этом сообщили в пресс-службе донского Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Ростовской области провело проверку продукции в холодильном складе ИП Хатламаджяна Х.В. и отобрало пробы пастеризованного молока «Горянка», которое производит ООО «Нальчикский молочный комбинат». Предметом проверки стало качество и безопасность пищевой продукции.

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Однако в ходе анализа молока лабораторией референтного центра специалисты выявили в молочной продукции жиры и масла растительного происхождения. При этом в составе факта содержания растительных жиров в продукте указано не было.

«Указанные факты свидетельствуют о фальсификации жировой фазы продукта», — сказано в сообщении, компанию обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.

Теперь материалы проверки передали в УФАС, чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию, а товары, на упаковках которых указана недостоверная информация, исключили из реализации.

Ранее активист рассказал, как меняются цены на продукты в Ростове.

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