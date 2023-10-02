В Ростовской области выявили компанию, производящую фальсифицированное молоко

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Управление Россельхознадзора по Ростовской области провело проверку продукции в холодильном складе ИП Хатламаджяна Х.В. и отобрало пробы пастеризованного молока «Горянка», которое производит ООО «Нальчикский молочный комбинат». Предметом проверки стало качество и безопасность пищевой продукции.
Однако в ходе анализа молока лабораторией референтного центра специалисты выявили в молочной продукции жиры и масла растительного происхождения. При этом в составе факта содержания растительных жиров в продукте указано не было.
«Указанные факты свидетельствуют о фальсификации жировой фазы продукта», — сказано в сообщении, компанию обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.
Теперь материалы проверки передали в УФАС, чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию, а товары, на упаковках которых указана недостоверная информация, исключили из реализации.
Ранее активист рассказал, как меняются цены на продукты в Ростове.