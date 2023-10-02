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Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

В Ростовской области жители не могут взять ипотеку и выбрать имена будущим детям

В Ростовской области жители не могут взять ипотеку и выбрать имена будущим детям

2 октября 2023, 17:22
Фото: pxhere.com
В Ростовской области жители не могут взять ипотеку и выбрать имена будущим детям
В Ростовской области будущим родителям предложили инструмент для выбора имени ребенку, пока дончане не могут взять ипотеку, а поклонников Rammstein могут лишить концерта в Ростове.

Никаких мук выбора

ЗАГС Ростовской области объявил о том, что у дончан появилась возможность воспользоваться сервисом по подбору имени ребенка. Новый инструмент позволит родителям не колебаться при выборе имени и предложит варианты для тех, кто не может найти что-то подходящее будущему ребенку самостоятельно.

Для формирования запроса необходимо выбрать пол ребенка, уточнить, хотят ли родители дать младенцу уникальное или популярное имя. После этого будущие родители смогут выбирать имена детей по первым буквам, длине, стране происхождения имени и посмотреть, насколько оно будет сочетаться с отчеством.

Кроме того, сотрудники ЗАГСа уточнили, что в настоящий момент самыми популярными именами для девочек являются София, Мария и Ева, а среди мальчиков становится все больше Александров и Михаилов. Среди наиболее редких имен в Ростовской области оказались Нисанур, Асие, Теймураз и Ара.

ЗАГС Ростовской области объявил о том, что у дончан появилась возможность воспользоваться сервисом по подбору имени ребенка. ЗАГС Ростовской области объявил о том, что у дончан появилась возможность воспользоваться сервисом по подбору имени ребенка.
ЗАГС Ростовской области объявил о том, что у дончан появилась возможность воспользоваться сервисом по подбору имени ребенка.
Фото: 1MI

Над головою только небосвод

Важной новостью дня стали результаты исследования «РИА Рейтинг», согласно которому Ростовская область заняла 65 место в рейтинг регионов по доступности ипотеки.

Аналитики выяснили, что покупка жилья в ипотеку оказалась доступна только одной из пяти семей (21%). Это на 2% выше показателя прошлого года. При этом исследователи утверждают, что во время проведения анализа учитывались данные о том, сколько семей могут вносить ежемесячный платеж за жильем и покрывать обычные расходы на жизнь.

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Кроме Ростовской области в списке регионов, где меньшая часть населения способна взять и выплачивать ипотеку, оказались Краснодарский и Ставропольский край, а также Адыгея. В этих субъектах РФ показатель доступности ипотеки составлял от 17,4 до 19,6%.

Самой доступной оказалась ипотека в северных регионах страны. Так от 58 до 65% жителей ЯНАО, Магаданской области и Чукотского автономного округа способны взять жилье в ипотеку и платить ее в срок, не ущемляя себя в ежедневных расходах.

Аналитики выяснили, что покупка жилья в ипотеку оказалась доступна только одной из пяти семей (21%).Аналитики выяснили, что покупка жилья в ипотеку оказалась доступна только одной из пяти семей (21%).
Аналитики выяснили, что покупка жилья в ипотеку оказалась доступна только одной из пяти семей (21%).
Фото: 1MI

(Не)культурный шок

Еще одной значимой новостью дня стало обращение сибирских активистов, которые обратились в прокуратуру ради отмены концерта оркестра CAGMO, собирающегося выступить с аранжировками Rammstein в Ростове 5 октября.

«Сибирская правозащитная группа „Радетель“» потребовали отменить концерт в Ростове, настаивая на том, что это неэтично — популяризировать композиции и песни музыкантов, открыто поддерживающих Вооруженные силы Украины и критикующих российскую власть. Еще одной причиной для отмены концерта активисты назвали содержание текстов песен группы Rammstein, где, по их мнению, содержатся призывы к насилию и другой сомнительный контент.

Общественники призвали отменить концерт и наказать организаторов мероприятия, однако никаких официальных комментариев по этому обращению пока не появилось.

Еще одной причиной для отмены концерта активисты назвали содержание текстов песен группы RammsteinЕще одной причиной для отмены концерта активисты назвали содержание текстов песен группы Rammstein
Еще одной причиной для отмены концерта активисты назвали содержание текстов песен группы Rammstein
Фото: Kreepin Deth/cc by sa 4.0/wikimedia.org
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