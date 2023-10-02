В Ростовской области жители не могут взять ипотеку и выбрать имена будущим детям

Аналитики выяснили, что покупка жилья в ипотеку оказалась доступна только одной из пяти семей (21%). Это на 2% выше показателя прошлого года. При этом исследователи утверждают, что во время проведения анализа учитывались данные о том, сколько семей могут вносить ежемесячный платеж за жильем и покрывать обычные расходы на жизнь.