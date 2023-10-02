В школе Таганрога прокомментировали массовое отравление младшеклассников

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Напомним, что по информации в Сети, родители учащихся средней школы № 30 Таганрога пожаловались якобы на массовое отравление младшеклассников в образовательном учреждении 29 сентября.
Многие из пострадавших были вынуждены обратиться в медучреждение. По сообщениям СМИ, родители утверждали, что слышали от медицинских работников, как те обсуждали, что не могут писать диагноз «пищевое отравление». Поэтому объясняют произошедшее — инфекцией.
В школе № 30 опровергли информацию о массовом отравлении детей.
«У нас нет никакого отравления — у нас все хорошо», — заявили в школе.
А на уточнение корреспондента RostovGazeta с отсылкой на информацию в СМИ, на другом конце линии подчеркнули:
«Я не комментирую это — у нас все хорошо», — повторила собеседница.
Ранее RostovGazeta выясняла, кто и как кормит учеников в школах Ростова и области.