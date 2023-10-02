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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

В школе Таганрога прокомментировали массовое отравление младшеклассников

В школе Таганрога прокомментировали массовое отравление младшеклассников

2 октября 2023, 14:33
Фото: Midjourney
В школе Таганрога прокомментировали массовое отравление младшеклассников
В школе № 30 города Таганрога, где якобы произошло массовое отравление младшеклассников, корреспонденту RostovGazeta сообщили, что у них нет никакого отравления.

Напомним, что по информации в Сети, родители учащихся средней школы № 30 Таганрога пожаловались якобы на массовое отравление младшеклассников в образовательном учреждении 29 сентября.

Многие из пострадавших были вынуждены обратиться в медучреждение. По сообщениям СМИ, родители утверждали, что слышали от медицинских работников, как те обсуждали, что не могут писать диагноз «пищевое отравление». Поэтому объясняют произошедшее — инфекцией.

В школе № 30 опровергли информацию о массовом отравлении детей.

В одной из школ Таганрога зафиксировали массовое отравление младшеклассников
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В школе № 30 опровергли информацию о массовом отравлении детей.В школе № 30 опровергли информацию о массовом отравлении детей.
В школе № 30 опровергли информацию о массовом отравлении детей.
Фото: яндекс.карты

«У нас нет никакого отравления — у нас все хорошо», — заявили в школе.

А на уточнение корреспондента RostovGazeta с отсылкой на информацию в СМИ, на другом конце линии подчеркнули:

«Я не комментирую это — у нас все хорошо», — повторила собеседница.

Ранее RostovGazeta выясняла, кто и как кормит учеников в школах Ростова и области.

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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростовская область#Дети#Таганрог#Отравление#Происшествия#Младшеклассники
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