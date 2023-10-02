В школе Таганрога прокомментировали массовое отравление младшеклассников

Многие из пострадавших были вынуждены обратиться в медучреждение. По сообщениям СМИ, родители утверждали, что слышали от медицинских работников, как те обсуждали, что не могут писать диагноз «пищевое отравление». Поэтому объясняют произошедшее — инфекцией.