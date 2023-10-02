Видео загоревшегося на дороге в Ростове-на-Дону автобуса появилось в Сети

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Они рассказали, что автобус буксировали на ремонт и в это время произошло возгорание в моторном отсеке. После этого огонь начал распространяться по салону, а также оказалось ограничено движение.
Очевидцы засняли пожар на видео и разметили его в Интернете. В региональном УМЧС рассказали, что происшествие случилось на улице Липецкая.
«Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут. Площадь возгорания составила пять квадратных метров», — уточнили в УМЧС.
Отмечается, что к тушению пожара привлекли семь специалистов. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской области.