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Видео загоревшегося на дороге в Ростове-на-Дону автобуса появилось в Сети

Видео загоревшегося на дороге в Ростове-на-Дону автобуса появилось в Сети

2 октября 2023, 07:13
Фото: 1MI
Видео загоревшегося на дороге в Ростове-на-Дону автобуса появилось в Сети
В Ростове-на-Дону вечером в воскресенье, 1 октября, на дороге загорелся автобус, сообщили водители в соцсетях.

Они рассказали, что автобус буксировали на ремонт и в это время произошло возгорание в моторном отсеке. После этого огонь начал распространяться по салону, а также оказалось ограничено движение.

Очевидцы засняли пожар на видео и разметили его в Интернете. В региональном УМЧС рассказали, что происшествие случилось на улице Липецкая.

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В Ростове-на-Дону вечером в воскресенье, 1 октября, на дороге загорелся автобус, сообщили водители в соцсетях.
Видео: /t.me/region_61_news/

«Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут. Площадь возгорания составила пять квадратных метров», — уточнили в УМЧС.

Отмечается, что к тушению пожара привлекли семь специалистов. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в Ростовской области.

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