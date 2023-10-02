rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Власти в Ростовской области назвали число призывников в армию в 2023 году

Власти в Ростовской области назвали число призывников в армию в 2023 году

2 октября 2023, 15:14
Фото: 1MI
Из Ростовской области осенью на службу в армию отправятся четыре тысячи человек, сообщили в правительстве региона.

Призыв пройдет в обычные сроки и завершится в конце года. В армию отправятся молодые люди в возрасте 18 до 27 лет, которые не числятся в запасе.

Призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации. Призывники будут проходить службу во всех видах и родах ВС России.

Как изменится призыв в армию в 2023 году в Ростовской области
Узнать подробнее

По информации правительства, более 50% набранных местных жителей пройдут службу в ЮФО и СКФО.

Напомним, что во время весеннего призыва около пяти тысяч жителей в Ростовской области отправили служить в армию. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Как изменится призыв в армию в 2023 году в Ростовской областиСтало известно, как пройдет призыв в армию в Ростовской областиКак пройдет осенний призыв в армию в Ростовской области в 2023 году
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЮФО#Армия#Служба#Последние новости Ростова на сегодня#Призывники#Призывная кампания
Подпишитесь
Арестованный экс-глава управления торговли Ростова Тихонов оказался должником
Сегодня, 09:06
Два человека погибли за неделю в Ростовской области из-за сигарет
Сегодня, 09:18
Нейросеть заставили придумывать имена для новорожденных в Ростовской области
Сегодня, 09:17
Стало известно имя ростовчанки, претендующей на звание «Мисс Россия-2023»
Сегодня, 09:36
Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон
Сегодня, 08:12
Только каждая пятая семья в Ростовской области может позволить себе ипотеку
Сегодня, 08:41