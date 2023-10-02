Власти в Ростовской области назвали число призывников в армию в 2023 году

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Призыв пройдет в обычные сроки и завершится в конце года. В армию отправятся молодые люди в возрасте 18 до 27 лет, которые не числятся в запасе.
Призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации. Призывники будут проходить службу во всех видах и родах ВС России.
По информации правительства, более 50% набранных местных жителей пройдут службу в ЮФО и СКФО.
Напомним, что во время весеннего призыва около пяти тысяч жителей в Ростовской области отправили служить в армию. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.