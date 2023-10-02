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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Ёсин и Асие: стали известны самые необычные имена детей в Ростовской области

Ёсин и Асие: стали известны самые необычные имена детей в Ростовской области

2 октября 2023, 10:30
Фото: Midjourney
Ёсин и Асие: стали известны самые необычные имена детей в Ростовской области
В Ростовской области детям все чаще дают необычные имена, сообщили в ЗАГС региона.

В ЗАГС Ростовской области назвали самые необычные имена новорожденных в этом году. Так, топ женских оригинальных имен составили Нисанур, Асие, Эланур, Ругайя и Сильвия. Мальчиков же предпочитали называть такими необычными именами, как Теймураз, Ара, Тигран-Аршак, Ёсин и Орхан.

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Самыми популярными имена у девочек в Ростовской области в этом году оказались в этом году являются София, Мария, Ева, Варвара и Анна. Среди мальчиков же наиболее распространены имена Александр, Михаил, Артем, Максим и Дмитрий.

Напомним, ЗАГС Ростовской области запустил сервис, который помогает родителям подбирать детям как обычные, так и оригинальные имена. Подобрать имя можно по первым буквам, длине, географии происхождения и даже в сочетании с отчеством.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Дети#ЗАГС в Ростовской области#RostovGazeta
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