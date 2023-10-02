Ёсин и Асие: стали известны самые необычные имена детей в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В ЗАГС Ростовской области назвали самые необычные имена новорожденных в этом году. Так, топ женских оригинальных имен составили Нисанур, Асие, Эланур, Ругайя и Сильвия. Мальчиков же предпочитали называть такими необычными именами, как Теймураз, Ара, Тигран-Аршак, Ёсин и Орхан.
Самыми популярными имена у девочек в Ростовской области в этом году оказались в этом году являются София, Мария, Ева, Варвара и Анна. Среди мальчиков же наиболее распространены имена Александр, Михаил, Артем, Максим и Дмитрий.
Напомним, ЗАГС Ростовской области запустил сервис, который помогает родителям подбирать детям как обычные, так и оригинальные имена. Подобрать имя можно по первым буквам, длине, географии происхождения и даже в сочетании с отчеством.