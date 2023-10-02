В Ростовской области рыбак поймал боевой снаряд вместо рыбы

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:40
По информации местного издания «Новость», снаряд нашли жители Донецка в конце сентября. Один из рыбаков недалеко от базы отдыха заметил необычный предмет в воде.
«Этим предметом оказался снаряд, а рыбак обратился к правоохранителям. Прибывшие специалисты оцепили территорию и вызвали саперов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что прибывшие саперы вывезли снаряд на полигон. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что больше трех сотен бомб нашли в Ростовской области в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.