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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Житель в Ростовской области во время рыбалки нашел снаряд

В Ростовской области рыбак поймал боевой снаряд вместо рыбы

2 октября 2023, 06:37
Фото: 92.mchs.gov.ru
Житель в Ростовской области во время рыбалки нашел снаряд

Житель Ростовской области во время рыбалки нашел снаряд

В Ростовской области рыбак в реке Северский Донец обнаружил боеприпас, сообщают СМИ.

По информации местного издания «Новость», снаряд нашли жители Донецка в конце сентября. Один из рыбаков недалеко от базы отдыха заметил необычный предмет в воде.

«Этим предметом оказался снаряд, а рыбак обратился к правоохранителям. Прибывшие специалисты оцепили территорию и вызвали саперов», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что прибывшие саперы вывезли снаряд на полигон. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что больше трех сотен бомб нашли в Ростовской области в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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