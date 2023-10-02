Жители Ростовской области заявили о нехватке вакцин: правда или фейк

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Некоторые СМИ, а вслед за ним и пользователи Интернета стали публиковать информацию о появившейся нехватке вакцин в нескольких российских субъектах. Говорится, что западные компании ушли, а в РФ дескать осталась только одна инактивированная вакцина.
Однако в Минздраве успокоили россиян и заявили, что никаких проблем нет. В министерстве рассказали ТАСС, что все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику.
«В этом году заключили контракты на поставку двух препаратов. Они на 100% покроют годовую потребность», — пишет издание.
Отмечается, что поставки идут по графику, в соответствии с заключенными контрактами. Отсюда можно сделать вывод, что информация о нехватке вакцин является фейковой.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.