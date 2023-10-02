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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Жители Ростовской области заявили о нехватке вакцин: правда или фейк

Жители Ростовской области заявили о нехватке вакцин: правда или фейк

2 октября 2023, 12:31
Фото: 1MI
Жители Ростовской области заявили о нехватке вакцин: правда или фейк
В Интернете СМИ и местные жители, в том числе из Ростовской области, распространяют слухи о том, что в некоторых регионах якобы не хватает вакцин для профилактики детей от полиомиелита. Правда это или фейк, разбиралась RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Некоторые СМИ, а вслед за ним и пользователи Интернета стали публиковать информацию о появившейся нехватке вакцин в нескольких российских субъектах. Говорится, что западные компании ушли, а в РФ дескать осталась только одна инактивированная вакцина.

Однако в Минздраве успокоили россиян и заявили, что никаких проблем нет. В министерстве рассказали ТАСС, что все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику.

Информация о подготовке Ростовской области к эвакуации оказалась фейком
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«В этом году заключили контракты на поставку двух препаратов. Они на 100% покроют годовую потребность», — пишет издание.

Отмечается, что поставки идут по графику, в соответствии с заключенными контрактами. Отсюда можно сделать вывод, что информация о нехватке вакцин является фейковой.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Минздрав#Недостоверная информация#Вакцины#Полиомиелит#Проблемы с вакцинами
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