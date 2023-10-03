Александр Ищенко навестил проходящих лечение в С. -Петербурге донских бойцов СВО

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Здесь проходит курс лечения и реабилитации кавалер Ордена Мужества, связист, лейтенант Алесья Данодина (позывной «Ласточка»). Семья девушки проживает в городе Новочеркасске.
Летом 2023 года при выполнении боевой задачи Алесья Данодина была тяжело ранена, за ее жизнь боролись сначала врачи полевого госпиталя, затем медики Луганска и хирурги Военно-медицинской академии.
«Позывной Алесьи — „Ласточка“. Так ее и хочется называть. Множество операций и тяжелейший период восстановления не истощили ее оптимизма, жажды жизни, не смогли стереть яркую улыбку и блеск голубых глаз. Это несгибаемый человек, настоящая героиня. Ее испещренный осколками бронежилет висит теперь в ее боевом подразделении не только, как напоминание о необходимости индивидуальной защиты, но и как символ стойкости и храбрости, которые присущи этой хрупкой женщине», — отметил Александр Ищенко.
Жизненный путь «Ласточки» в дальнейшем тоже будет связан с армией. Пребывая в Военно-медицинской академии, она получила новую военную специальность, и планирует работать в кадровой службе Южного военного округа.
Александр Ищенко и заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в донском парламенте Максим Гелас пообщались с военнослужащими и медиками.
«Главное, что испытываешь — чувство признательности нашим ребятам, которые, не щадя себя, защищают Отечество, защищают интересы нашей страны, мир на нашей земле. И очевидно, что мы должны благодарить их за мужество и стойкость и, по возможности, оказывать поддержку. Все они — герои. Каждый, несмотря на тяжесть ранения, горит желанием остаться в строю, вернуться на передовую. Такая сила духа вызывает уважение», — рассказал Александр Ищенко.
Председатель парламента региона добавил, что в решении возникающих вопросов военнослужащим оказывают содействие органы власти Ростовской области, Фонд «Защитники Отечества», медики и социальные службы.
«Кто-то уже близок к завершению восстановления, кому-то еще предстоят сложные операции. Но настоящие воины, мужчины, защитники не унывают, помнят о донской земле, любят ее и передают привет землякам», — подчеркнул Александр Ищенко.
Алесье Данодиной была вручена Почетная грамота Законодательного Собрания. Военнослужащим депутаты привезли в подарок фрукты и продукты, произведенные в Ростовской области.