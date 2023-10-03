Александр Ищенко навестил проходящих лечение в С. -Петербурге донских бойцов СВО

«Позывной Алесьи — „Ласточка“. Так ее и хочется называть. Множество операций и тяжелейший период восстановления не истощили ее оптимизма, жажды жизни, не смогли стереть яркую улыбку и блеск голубых глаз. Это несгибаемый человек, настоящая героиня. Ее испещренный осколками бронежилет висит теперь в ее боевом подразделении не только, как напоминание о необходимости индивидуальной защиты, но и как символ стойкости и храбрости, которые присущи этой хрупкой женщине», — отметил Александр Ищенко.