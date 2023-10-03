Авария с автобусом парализовала движение в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Они рассказали, что автобус №43 столкнулся с автомобилей на улице Орбитальной, возле СНТ «Восход». Машина получила серьезные повреждения, а всех людей вывели из общественного транспорта.
О пострадавших информации не поступало. А из-за аварии оказались перекрыты две полосы для движения автомобилей.
Согласно данным онлайн-карт, появилась пробка на улице Орбитальной после пересечения с Вавилова. Официальной информации о произошедшем не было, она уточняется.
Ранее в Ростове авария с автобусом спровоцировала пробку на Нагибина. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.