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Авария с автобусом парализовала движение в Ростове-на-Дону

Авария с автобусом парализовала движение в Ростове-на-Дону

3 октября 2023, 09:39
Фото: 1MI
Авария с автобусом парализовала движение в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на улице Орбитальной столкнулись автобус и легковой автомобиль, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что автобус №43 столкнулся с автомобилей на улице Орбитальной, возле СНТ «Восход». Машина получила серьезные повреждения, а всех людей вывели из общественного транспорта.

О пострадавших информации не поступало. А из-за аварии оказались перекрыты две полосы для движения автомобилей.

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Авария с автобусом парализовала движение в Ростове-на-Дону
Видео: ВК Это Ростов

Согласно данным онлайн-карт, появилась пробка на улице Орбитальной после пересечения с Вавилова. Официальной информации о произошедшем не было, она уточняется.

Ранее в Ростове авария с автобусом спровоцировала пробку на Нагибина. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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