rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Банк ДОМ. РФ представил рейтинг регионов — лидеров по спросу на ипотеку в сентябре

Банк ДОМ. РФ представил рейтинг регионов — лидеров по спросу на ипотеку в сентябре

3 октября 2023, 09:50
Фото: Банк ДОМ.РФ
В сентябре 2023 года около четырех тысяч семей из разных субъектов России улучшили свои жилищные условия, оформив ипотеку в Банке ДОМ.РФ. Общий размер кредитования в прошлом месяце составил 21,6 миллиарда рублей.

Это на треть выше по сравнению с сентябрем 2022 года. С начала текущего года банк предоставил клиентам 32,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 176 миллиардов рублей, что на 40 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам сентября самый высокий спрос на ипотечные кредиты в Банке ДОМ.РФ отмечается в Москве (6,6 миллиарда рублей), Московской области (1,9 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурге (1,7 миллиарда рублей). В Краснодарском крае кредитование составило 1,1 миллиарда рублей, в Приморье и Тюменской области — по одному миллиарду рублей.

В десятку лидеров вошли Свердловская и Ростовская области (по восемьсот миллионов рублей), а также Самарская и Нижегородская области с общей суммой кредитования по семьсот миллионов рублей.

Самый высокий показатель роста спроса на ипотеку в прошлом месяце зафиксирован в Самарской области — в 2,5 раза. На втором месте — Нижегородская и Ростовская области (в 2,4 раза). В числе регионов — лидеров по динамике спроса оказались также Приморье (рост в 2,3 раза), Свердловская и Тюменская области (в 1,6 раза). В полтора раза вырос спрос на ипотечные кредиты в Краснодарском крае.

«Выдачи нашего банка за последний месяц оказались впечатляющими, превысив сентябрьские показатели предыдущих лет. Сказались ожидания людей по изменению условий кредитования на фоне повышения ключевой ставки. Плюс в сентябре традиционно работает сезонный фактор, связанный с завершением периода летних отпусков. В дальнейшем мы ожидаем замедления динамики — особенно в сегменте рыночных программ без господдержки», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

В Банке ДОМ.РФ уточнили, что наибольшее количество сделок было совершено в рамках программ «Льготная на новостройки» и «Семейная ипотека» — 2,8 тысячи клиентов оформили кредиты по этим программам примерно в равном соотношении. Доля сделок по ипотеке для ИТ-специалистов составила 15 процентов от общего объема. Данным предложением воспользовались около 400 семей. Еще примерно 350 семей оформили кредиты в рамках программы на покупку готовой недвижимости. Это 6,5 процента. Ипотеку на строящуюся недвижимость вне программ с господдержкой взяли 300 семей (4,5 процента), программой «Дальневосточная ипотека» воспользовались 150 семей (3,5 процента).

Подпишитесь
«Карают или лечат»: как ростовчанку Светлану Говорову силой удерживают в психбольнице
Вчера, 16:08
В Ростовской области жители не могут взять ипотеку и выбрать имена будущим детям
Вчера, 17:22
Нейросеть заставили придумывать имена для новорожденных в Ростовской области
Вчера, 09:17
Стало известно имя ростовчанки, претендующей на звание «Мисс Россия-2023»
Вчера, 09:36
Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон
Вчера, 08:12
Только каждая пятая семья в Ростовской области может позволить себе ипотеку
Вчера, 08:41