Банк ДОМ. РФ представил рейтинг регионов — лидеров по спросу на ипотеку в сентябре

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Это на треть выше по сравнению с сентябрем 2022 года. С начала текущего года банк предоставил клиентам 32,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 176 миллиардов рублей, что на 40 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам сентября самый высокий спрос на ипотечные кредиты в Банке ДОМ.РФ отмечается в Москве (6,6 миллиарда рублей), Московской области (1,9 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурге (1,7 миллиарда рублей). В Краснодарском крае кредитование составило 1,1 миллиарда рублей, в Приморье и Тюменской области — по одному миллиарду рублей.
В десятку лидеров вошли Свердловская и Ростовская области (по восемьсот миллионов рублей), а также Самарская и Нижегородская области с общей суммой кредитования по семьсот миллионов рублей.
Самый высокий показатель роста спроса на ипотеку в прошлом месяце зафиксирован в Самарской области — в 2,5 раза. На втором месте — Нижегородская и Ростовская области (в 2,4 раза). В числе регионов — лидеров по динамике спроса оказались также Приморье (рост в 2,3 раза), Свердловская и Тюменская области (в 1,6 раза). В полтора раза вырос спрос на ипотечные кредиты в Краснодарском крае.
«Выдачи нашего банка за последний месяц оказались впечатляющими, превысив сентябрьские показатели предыдущих лет. Сказались ожидания людей по изменению условий кредитования на фоне повышения ключевой ставки. Плюс в сентябре традиционно работает сезонный фактор, связанный с завершением периода летних отпусков. В дальнейшем мы ожидаем замедления динамики — особенно в сегменте рыночных программ без господдержки», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
В Банке ДОМ.РФ уточнили, что наибольшее количество сделок было совершено в рамках программ «Льготная на новостройки» и «Семейная ипотека» — 2,8 тысячи клиентов оформили кредиты по этим программам примерно в равном соотношении. Доля сделок по ипотеке для ИТ-специалистов составила 15 процентов от общего объема. Данным предложением воспользовались около 400 семей. Еще примерно 350 семей оформили кредиты в рамках программы на покупку готовой недвижимости. Это 6,5 процента. Ипотеку на строящуюся недвижимость вне программ с господдержкой взяли 300 семей (4,5 процента), программой «Дальневосточная ипотека» воспользовались 150 семей (3,5 процента).