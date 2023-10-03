Банк ДОМ. РФ представил рейтинг регионов — лидеров по спросу на ипотеку в сентябре

В Банке ДОМ.РФ уточнили, что наибольшее количество сделок было совершено в рамках программ «Льготная на новостройки» и «Семейная ипотека» — 2,8 тысячи клиентов оформили кредиты по этим программам примерно в равном соотношении. Доля сделок по ипотеке для ИТ-специалистов составила 15 процентов от общего объема. Данным предложением воспользовались около 400 семей. Еще примерно 350 семей оформили кредиты в рамках программы на покупку готовой недвижимости. Это 6,5 процента. Ипотеку на строящуюся недвижимость вне программ с господдержкой взяли 300 семей (4,5 процента), программой «Дальневосточная ипотека» воспользовались 150 семей (3,5 процента).