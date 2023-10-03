Экономист назвал причину зернового экспортного коллапса в Ростовской области

«Причина прекращения экспорта зерна из Ростовской области объясняется рыночными и нерыночными факторами. Прежде всего, это цена, навязанная продавцом, которая не устраивает покупателя. В данном случае, цена, рекомендованная органом исполнительной власти, относительно завышена», — считает эксперт.