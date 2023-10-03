Экономист назвал причину зернового экспортного коллапса в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Корреспондент RostovGazeta пообщался с профессором кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктором экономических наук Юрием Туманяном, и узнал у причины экспортного коллапса.
«Причина прекращения экспорта зерна из Ростовской области объясняется рыночными и нерыночными факторами. Прежде всего, это цена, навязанная продавцом, которая не устраивает покупателя. В данном случае, цена, рекомендованная органом исполнительной власти, относительно завышена», — считает эксперт.
Юрий Туманян добавляет, что посредникам не выгодно покупать зерно по высоким ценам у крестьянских хозяйств. Поэтому тендеры ищут других поставщиков зерна.
«Кроме того, имеются проблемы и логистического характера, а также хранения, доставки», — замечает экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Ростовская область стала лидером по несырьевому неэнергетическому экспорту в ЮФО.