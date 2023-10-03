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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Ростовский экономист объяснил причину снижения экспорта зерна в октябре

Экономист назвал причину зернового экспортного коллапса в Ростовской области

3 октября 2023, 13:22
Фото: pxhere.com
Ростовский экономист объяснил причину снижения экспорта зерна в октябре
Практически полная остановка экспорта зерна из Ростовской области якобы связана с неофициальными рекомендациями Минсельхозпрода России. Это утверждает «Город N».

Корреспондент RostovGazeta пообщался с профессором кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктором экономических наук Юрием Туманяном, и узнал у причины экспортного коллапса.

«Причина прекращения экспорта зерна из Ростовской области объясняется рыночными и нерыночными факторами. Прежде всего, это цена, навязанная продавцом, которая не устраивает покупателя. В данном случае, цена, рекомендованная органом исполнительной власти, относительно завышена», — считает эксперт.

Экспорт зерна из Ростовской области оказался под угрозой из-за Минсельхозпрода
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Юрий Туманян добавляет, что посредникам не выгодно покупать зерно по высоким ценам у крестьянских хозяйств. Поэтому тендеры ищут других поставщиков зерна.

«Кроме того, имеются проблемы и логистического характера, а также хранения, доставки», — замечает экономист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Ростовская область стала лидером по несырьевому неэнергетическому экспорту в ЮФО.

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