Эксперт рассказал, когда нужно включать отопление в Ростове

«Взять даже ситуацию в Советском районе Ростова. Пандусы установлены, а к ним человеку на коляске не проехать — дорожки вокруг разбиты. И даже пешеходные дорожки нередко отсутствуют. Хорошо, если б наши депутаты разобрали бы существующие проблемы на сектора и занимались этими вопросами. А то пока мы лишь наблюдаем, как в определенный момент, обычно перед выборами, один человек озвучит злободневную проблему, а потом снова все затихает», — резюмирует эксперт.