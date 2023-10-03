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Published Сегодня, 08:48

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Updated Сегодня, 08:50

Эксперт рассказал, почему в Ростове отопление включают только 15 октября

Эксперт рассказал, когда нужно включать отопление в Ростове

3 октября 2023, 08:48
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, почему в Ростове отопление включают только 15 октября
Включать отопление в строго запланированную дату в корне не верно. Нужно обращать внимание на погодные условия, сообщил RostovGazeta ростовский эколог Алексей Лебедев.

Напомним, что старт отопительного сезона в Ростовской области, приходится, как правило, на середину октября. Однако эколог отмечает, что климат серьезно меняется. Соответственно, меняется и погода.

«Поэтому существующие старые нормы надо пересматривать и отопление включать по мере необходимости», — отмечает Алексей Лебедев.

По словам собеседника, вопрос о сроках включения и выключения отопления в регионе поднимался неоднократно. Сколько раз было, когда при включенном отоплении в жару, ростовчан вынуждали открывать окна. Нередко случалось и наоборот, когда жители многоэтажек с маленькими детьми и пожилыми людьми мерзли в квартирах без тепла, кутаясь в теплые одежды.

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«Но я помню, был такой момент, когда команду включить отопление дали раньше запланированного срока», — констатирует эколог.

По словам собеседника, многие задачи в Ростовской области нуждаются сегодня в решении. В их числе собеседник называет и организацию доступной среды для маломобильных групп населения.

В их числе собеседник называет и организацию доступной среды для маломобильных групп населения.В их числе собеседник называет и организацию доступной среды для маломобильных групп населения.
В их числе собеседник называет и организацию доступной среды для маломобильных групп населения.
Фото: 1MI

«Взять даже ситуацию в Советском районе Ростова. Пандусы установлены, а к ним человеку на коляске не проехать — дорожки вокруг разбиты. И даже пешеходные дорожки нередко отсутствуют. Хорошо, если б наши депутаты разобрали бы существующие проблемы на сектора и занимались этими вопросами. А то пока мы лишь наблюдаем, как в определенный момент, обычно перед выборами, один человек озвучит злободневную проблему, а потом снова все затихает», — резюмирует эксперт.

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