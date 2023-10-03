Эксперт рассказал, когда нужно включать отопление в Ростове

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Напомним, что старт отопительного сезона в Ростовской области, приходится, как правило, на середину октября. Однако эколог отмечает, что климат серьезно меняется. Соответственно, меняется и погода.
«Поэтому существующие старые нормы надо пересматривать и отопление включать по мере необходимости», — отмечает Алексей Лебедев.
По словам собеседника, вопрос о сроках включения и выключения отопления в регионе поднимался неоднократно. Сколько раз было, когда при включенном отоплении в жару, ростовчан вынуждали открывать окна. Нередко случалось и наоборот, когда жители многоэтажек с маленькими детьми и пожилыми людьми мерзли в квартирах без тепла, кутаясь в теплые одежды.
«Но я помню, был такой момент, когда команду включить отопление дали раньше запланированного срока», — констатирует эколог.
По словам собеседника, многие задачи в Ростовской области нуждаются сегодня в решении. В их числе собеседник называет и организацию доступной среды для маломобильных групп населения.
«Взять даже ситуацию в Советском районе Ростова. Пандусы установлены, а к ним человеку на коляске не проехать — дорожки вокруг разбиты. И даже пешеходные дорожки нередко отсутствуют. Хорошо, если б наши депутаты разобрали бы существующие проблемы на сектора и занимались этими вопросами. А то пока мы лишь наблюдаем, как в определенный момент, обычно перед выборами, один человек озвучит злободневную проблему, а потом снова все затихает», — резюмирует эксперт.
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