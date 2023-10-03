Художница Вера Фатеева: «Здорово, когда искусство несёт в себе позитивный социальный

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Общероссийский конкурс муралов, организованный художественной галереей «Ростов» и фестивалем уличного искусства «Ничего страшного» при поддержке компании «ВКБ-Новостройки», завершён. Напомним, ранее были выбраны лучшие работы в военно-патриотической и спортивной номинациях. И, наконец, эксперты определили автора лучшего эскиза для мурала в последней, третьей номинации. Её тема наиболее обширна: формирование ценностей здорового общества, основой которых являются сохранение традиций, приверженность вере, защита семьи и детства.
Не секрет, что все три номинации связаны между собой единой смысловой концепцией, предложенной для авторов организаторами конкурса. По задумке компании «ВКБ-Новостройки» (застройщика Суворовского жилого района, в котором и будет реализовано размещение муралов на фасадах многоквартирных домов), авторы крупноформатной настенной живописи должны были не просто дать волю своему творческому вдохновению и воображению, но и послужить утверждению в российском обществе исторически сформировавшихся у русского народа традиционных и духовных ценностей. Ведь Суворовский — быстрорастущий жилой массив со своей глубокой философией развития. В нём очень много молодых семей с детьми, поэтому крайне важно, чтобы у юных суворовчан с ранних лет формировалась правильная картина мира.
По мнению жюри, в полной мере справиться с поставленной задачей удалось Вере Фатеевой, художнице из г. Ростова Ярославской области. Организаторы приняли решение отдать победу её эскизам сразу для двух фасадов, выделенных под будущие муралы.
Обе работы отличает обилие света, свободного пространства, наличие перспективы и какой-то особенной, почти воздушной лёгкости, которая часто отличает донские степные пейзажи, особенно в летние месяцы.
Первая композиция представляет собой вид сверху на поляну, быть может в парке рядом с Суворовским, где предаётся беззаботному отдыху молодая дружная семья. Взгляд наблюдателя падает вниз с высоты, с неба, парит вместе с воздушным змеем, запущенным озорным мальчуганом, пока его мама уделяет внимание младшенькому брату, сестра погружена в чтение книги, а отец отдыхает, устремив взор вверх, в бесконечное пространство.
— Оба эскиза практически одновременно и сразу возникли у меня в сознании, — делится Вера Фатеева. — В данном проекте моими художественными помощниками стали воздух, небо и пространство в композиции. Работая над эскизом «На лужайке», я старалась представить себе, что будет чувствовать человек, находящийся внутри самой композиции. Что в голове и на душе у мужчины, который лежит на траве, подложив руку под голову? Рядом его дети, его будущее, жена, которая подарила ему продолжение рода. Женщина в положении, и он обнимает её в защищающем жесте, стараясь оградить от опасностей и невзгод. Мне хотелось передать ощущение мира, уверенности в будущем, света любви, который наполняет их семью.
Вторая работа выполнена не менее атмосферно — ведь основной элемент её композиции — это небеса, наши, родные донские небеса, как будто источающие особый, нетварный свет. Под этим небом, в котором рисунок облаков складывается то в фигуру голубя, то в контур карты донского края, мы видим следующую своим путём современную казачью семью. В том, что перед нами именно казаки и маленькие казачата, нет никаких сомнений — ведь их одежда имеет ярко выраженные этнические и культурные черты, которые ни с чем иным не спутаешь.
— Они идут в прекрасное, наполненное радостью и свершениями будущее, — уверяет Вера Фатеева. — Над ними большое чистое пространство. Традиционная одежда подчеркивает историческую связь, преемственность поколений, единство прошлого, настоящего и будущего, которое является неотъемлемым качеством и самого Суворовского района, которое заложили в него создатели. Казачьи традиции — это не архаизм, не пережиток прошлого, а современная реальность и, безусловно, будущее.
Автор будущих муралов, Вера Сергеевна Фатеева — художник уже в третьем поколении, следует по стопам своего деда и матери. Вера родом из Ростова, но не южного, а северного, того что в летописях именуют Великим, кстати, именно в этом городе жил и был прославлен Святой Димитрий Ростовский, в честь которого впоследствии назвали крепость на Дону, давшую начало нашему мегаполису.
Творческий путь художницы был не без терний — в юности она испытывала сомнения, не стоит ли ей посвятить себя более «серьёзному» ремеслу, но случай помог ей выбрать правильный путь. По её словам, однажды во время путешествия у нее похитили все деньги, и единственным способом продержаться было использовать свой художественный талант — благо, бумаги и красок у нее было с собой в избытке. У Веры получилось: не зная местного языка, она могла говорить с окружающими на языке живописи, и это помогло ей справиться с трудной жизненной ситуацией. Поверив в себя, девушка получила художественное образование в Санкт-Петербурге, и сегодня уже имеет более чем десятилетний опыт работы художником-оформителем.
— В своих работах я всегда стараюсь передать мысль о светлом и добром. Искренне считаю, что искусство обязано нести радость и, в определенной степени, возвышать человека, пробуждая в нем желание жить и становиться лучше, — рассказывает Вера Фатеева. — Самое главное в работе — настроение. Посредством цвета, форм и света художник создаёт определённую атмосферу. Если посыл считывается на 100% — это успех. Я много работаю как живописец, поэтому на холстах часто применяю нестандартные техники рисования — создавать картины без кисточек очень весело и интересно: работать можно руками, камнями, скотчем, сухой глиной, пластиком…, а сколько необычных поверхностей существует — не счесть! Раньше я много обращалась к теме человека; сейчас мне интересно передавать те чувства и состояния, что все мы испытываем, через иные формы. К примеру, в работах для Суворовского жилого района природа и человек равновелики.
География работ художницы обширна — они представлены в Москве и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Ростове, Ростове-на-Дону и еще множестве городов России, в Италии, Германии, Бельгии, Израиле, Таиланде и т. д.
По словам Веры, решение поработать над муралами для Суворовского было вызвано тем, что ей хотелось обратиться к «вечным», базовым темам и конструкциям.
— Семья является причиной и центром многих человеческих переживаний. Зачастую наш детский опыт неосознанно влияет на многие мотивы в течение всей жизни. Важно, чтобы семья была опорой — это окрыляет человека. Вообще, здорово, что искусство может нести в себе позитивный социальный посыл. Я хочу, чтобы наши города становились ярче, а люди чаще улыбались, — делится художница.
Жителям Ростова-на-Дону и Суворовского Вера Фатеева пожелала жить ярко и легко:
— От ростовцев — ростовчанам: помните, жизнь нам дана на короткий срок. Каждый из вас — творец, и каждый день мы творим историю — как минимум, своей жизни. Вы все уникальны и пусть каждая страница прекрасной книги под названием жизнь будет написана вами со смыслом и любовью.