Художница Вера Фатеева: «Здорово, когда искусство несёт в себе позитивный социальный

Творческий путь художницы был не без терний — в юности она испытывала сомнения, не стоит ли ей посвятить себя более «серьёзному» ремеслу, но случай помог ей выбрать правильный путь. По её словам, однажды во время путешествия у нее похитили все деньги, и единственным способом продержаться было использовать свой художественный талант — благо, бумаги и красок у нее было с собой в избытке. У Веры получилось: не зная местного языка, она могла говорить с окружающими на языке живописи, и это помогло ей справиться с трудной жизненной ситуацией. Поверив в себя, девушка получила художественное образование в Санкт-Петербурге, и сегодня уже имеет более чем десятилетний опыт работы художником-оформителем.