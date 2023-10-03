Какие профессии скоро станут дефицитными?

Около половины работников в России получают зарплату до 42 тысяч рублей, что свидетельствует о дисбалансе на рынке труда. Из-за нехватки кадров работодатели вынуждены предлагать лучшие условия работы, особенно в IT-сфере.