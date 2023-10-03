Какие профессии скоро станут дефицитными?

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Здесь отмечается реальный дефицит специалистов, что приводит к увеличению заработной платы. Также наблюдается дефицит рабочих специальностей с определенными навыками, таких как слесари, инженеры, машинисты и строители, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Обрабатывающая промышленность и строительство развиваются после пандемии, но количество соискателей на эти вакансии значительно уменьшилось.
В будущем востребованность профессий будет зависеть от различных факторов, таких как политическая ситуация и состояние отраслей.