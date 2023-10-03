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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Какие профессии скоро станут дефицитными?

3 октября 2023, 11:25
Около половины работников в России получают зарплату до 42 тысяч рублей, что свидетельствует о дисбалансе на рынке труда. Из-за нехватки кадров работодатели вынуждены предлагать лучшие условия работы, особенно в IT-сфере.

Здесь отмечается реальный дефицит специалистов, что приводит к увеличению заработной платы. Также наблюдается дефицит рабочих специальностей с определенными навыками, таких как слесари, инженеры, машинисты и строители, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Обрабатывающая промышленность и строительство развиваются после пандемии, но количество соискателей на эти вакансии значительно уменьшилось.

В будущем востребованность профессий будет зависеть от различных факторов, таких как политическая ситуация и состояние отраслей.

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