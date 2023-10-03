Куда «Черный октябрь» повернул историю России 30 лет назад

Ровно 30 лет назад, в начале октября 1993 года, произошло важное событие в истории России. В то время сторонники парламента и президента Ельцина вступили в вооруженный конфликт, который привел к смерти многих людей.