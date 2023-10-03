Куда «Черный октябрь» повернул историю России 30 лет назад

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Конфликт начался еще в 1992 году, когда народные депутаты были против реформ, проводимых правительством, и обвиняли его в коррупции. Ельцин пытался ограничить права парламента, но его попытки импичмента провалились. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Решающим моментом стал референдум в апреле 1993 года, на котором избиратели поддержали Ельцина, хотя перевес был небольшим. Оппозиция не признала результаты референдума и отказалась участвовать в конституционных решениях. В ответ Ельцин объявил о выборах нового парламента, что нарушило Конституцию и дало основание для импичмента.
Силовые структуры остались верными Ельцину и окружили здание парламента. В Москве начались митинги поддержки парламента, которые были разогнаны милицией. 3 октября тысячи сторонников парламента попытались захватить мэрию и Останкино, но были смяты спецназом, что привело к многочисленным жертвам.
На следующий день силы, лояльные Ельцину, атаковали Белый дом, где находились оппозиционеры. После долгих боев верхние этажи здания были обстреляны из танковых орудий и загорелись. Спецназ ворвался в здание, и к вечеру сопротивление было сломлено. Лидеры оппозиции были задержаны, а путчистов амнистировали.
В результате октябрьского путча всенародное голосование приняло новую Конституцию, а Россия получила новые государственные институты. Официальное количество погибших составляет около 150 человек, хотя есть разные оценки. Несмотря на то, что расследование путча было незавершенным, подобных событий в России больше не произошло.
Эксперты имеют разные мнения о последствиях октябрьского путча. Одни положительно отмечают устранение двоевластия и принятие новой Конституции, другие критикуют обе стороны и призывают привлекать ответственность всех участников событий.