Лишенный прав после приема лекарств таксист на Дону дошел до Верховного суда

Отмечается, что таксисту отменили наказание, а дело направили на пересмотр. Издание пишет, что водитель сможет вернуть права, если дело рассмотрят до принятия законопроекта, который уравнивает пьяную езду и поездку в состоянии «лекарственного опьянения».