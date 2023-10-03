Лишенный прав после приема лекарств таксист на Дону дошел до Верховного суда

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Водителя остановил сотрудник ГИБДД, которого в дальнейшем смутило нарушение речи и покраснение. Тогда автолюбитель прошел проверку алкотестером, но состояния опьянения прибор не показал.
Однако медосвидетельствование отразило в анализах медицинские препараты. Речь идет об обезболивающих и успокоительных.
«Мужчина решение о лишении прав оспорил, так как заработок от такси является его основным источником доходов. Веществ, обнаруженных экспертизой, не оказалось в перечне наркотических средств», — уточнило РИА «Новости».
Отмечается, что таксисту отменили наказание, а дело направили на пересмотр. Издание пишет, что водитель сможет вернуть права, если дело рассмотрят до принятия законопроекта, который уравнивает пьяную езду и поездку в состоянии «лекарственного опьянения».
Ранее Центробанк объяснил причины резкого подорожания такси в Ростовской области.