На Центральном рынке Ростова возникли огромные очереди из сотен пассажиров автобусов

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Вечером вторника, 3 августа, редакция RostovGazeta получила снимки от очевидца, который был поражен огромными очередями на общественный транспорт, возникшими на остановках Центрального рынка.
В зоне ожидания общественного транспорта скопились сразу несколько очередей, люди выстроились в линии протяженностью от 20 до 60 пассажиров. Значительная часть ожидающих скопилась у дверей автобусов №4 и 18.
«Все эти люди хотят уехать домой из центра, но автобусов на всех не хватает — отсюда очереди. Сколько недель это уже продолжается и сколько еще продлится?», — спрашивает ростовчанин.
Ранее власти Ростова заявили, что городскому общественному транспорту не хватает тысячи водителей.