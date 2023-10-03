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Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

На Центральном рынке Ростова возникли огромные очереди из сотен пассажиров автобусов

На Центральном рынке Ростова возникли огромные очереди из сотен пассажиров автобусов

3 октября 2023, 17:01
Фото: rostovgazeta.ru
На Центральном рынке Ростова возникли огромные очереди из сотен пассажиров автобусов

Сотни пассажиров не могут уехать с Центрального рынка Ростова 3 октября

В Ростове на Центральном рынке уже несколько недель по вечерам собираются толпы из сотен пассажиров, которые не могу добраться домой из-за нехватки автобусов, об этом сообщили очевидцы.

Вечером вторника, 3 августа, редакция RostovGazeta получила снимки от очевидца, который был поражен огромными очередями на общественный транспорт, возникшими на остановках Центрального рынка.

В зоне ожидания общественного транспорта скопились сразу несколько очередей, люди выстроились в линии протяженностью от 20 до 60 пассажиров. Значительная часть ожидающих скопилась у дверей автобусов №4 и 18.

Фото: rostovgazeta.ru

«Все эти люди хотят уехать домой из центра, но автобусов на всех не хватает — отсюда очереди. Сколько недель это уже продолжается и сколько еще продлится?», — спрашивает ростовчанин.

Ранее власти Ростова заявили, что городскому общественному транспорту не хватает тысячи водителей.

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