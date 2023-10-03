Названы признаки депрессии у пожилых людей

Один из признаков депрессии у пожилых людей — отсутствие интереса к себе и уходу за собой. Они могут не убирать посуду со стола и редко менять одежду. Причина этого поведения не всегда связана с физическим здоровьем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».