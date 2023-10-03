Названы признаки депрессии у пожилых людей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Один из признаков депрессии у пожилых людей — отсутствие интереса к себе и уходу за собой. Они могут не убирать посуду со стола и редко менять одежду. Причина этого поведения не всегда связана с физическим здоровьем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Еще один признак, который может показаться странным, — это пристрастие к сериалам и старым фильмам. Пожилые люди в депрессии могут смотреть много черно-белых фильмов и желать вернуться в прошлое.
Но самостоятельная помощь бабушке или дедушке в такой ситуации не рекомендуется. Народные методы и советы от родственников могут оказаться бесполезными. Справиться с депрессией может только профессиональный психотерапевт.