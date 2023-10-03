«Обучи ученого»: как устроен рынок профессионального образования в Ростовской области

Представители индустрии утверждают, что зачастую сами предприниматели приходят в образовательные организации с запросом о составлении учебной программы или дисциплины, необходимой для того, чтобы сделать свою компанию и персонал конкурентоспособными. При этом за 30 лет своего существования отрасль делового образования значительно изменилась, если раньше специалистов вполне устраивала теория, то сейчас образование без практики востребованным не считается. Профессионалы нуждаются в разборе конкретных кейсов, цифровой трансформации своих компаний, обучении применению искусственного интеллекта, нейромаркетингу, кроме того, все чаще учащихся интересуют программы по антикризисному управлению и переговорам.