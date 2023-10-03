«Обучи ученого»: как устроен рынок профессионального образования в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Updated Сегодня, 12:42
На сегодняшний день рынок делового образования в России оценили в 94,5 миллиарда рублей. Основной объем рынка составляют короткие образовательные программы, тренинги, семинары и курсы, которые направлены на изучение новых для специалистов дисциплин или оттачивание определенного навыка. После прохождения образовательной программы студенты получают сертификаты, подтверждающие факт того, что они успешно завершили программу курса. Как правило, подобные курсы повышения квалификации длятся от 16 до 250 часов, после чего учащиеся получают удостоверение о прохождении курса, в случаях профессиональной переподготовки образование подтверждают получением диплома. Подобные услуги по обучению специалистов оказывают более шести тысяч российских компаний, а в отрасли заняты более 150 тысяч человек.
Если говорить именно о Ростовской области, то аналогичные услуги, согласно данным системы «СПАРК-Interfax», оказывают всего 249 предприятий. Среди основных видов деятельности этих компаний упоминаются консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, дополнительное образование детей и взрослых, подготовка кадров высшей квалификации, профессиональные среднее и высшее образование.
Самой доходной компанией в этой категории, согласно данным «СПАРК», стал РИЗП[прим. редакции — Частное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский институт защиты предпринимателя»]. По итогам 2022 года, РИЗП выручил от продажи 89,4 миллиона рублей. Также в список лидеров отрасли вошел ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики», который заработал на продаже образовательных услуг почти 68,6 миллиона рублей по итогам прошлого года. Вместе с ним в список попал ЮРГИ, занимающийся подготовкой профессиональных кадров и дополнительным образованием дончан, если говорить о школах делового образования и подготовки специалистов, то высокую доходность продемонстрировали ООО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЮТМ» и ООО «КОМПЬЮТЕР ИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ШКОЛА», которые заработали от продажи образовательных услуг 20,9 и 11,1 миллиона рублей в 2022 году соответственно.
Представители индустрии утверждают, что зачастую сами предприниматели приходят в образовательные организации с запросом о составлении учебной программы или дисциплины, необходимой для того, чтобы сделать свою компанию и персонал конкурентоспособными. При этом за 30 лет своего существования отрасль делового образования значительно изменилась, если раньше специалистов вполне устраивала теория, то сейчас образование без практики востребованным не считается. Профессионалы нуждаются в разборе конкретных кейсов, цифровой трансформации своих компаний, обучении применению искусственного интеллекта, нейромаркетингу, кроме того, все чаще учащихся интересуют программы по антикризисному управлению и переговорам.
«С одной стороны, это все, что связано с „мягкими“ навыками и универсальными компетенциями, способностью будущего сотрудника работать в формате многозадачности и постоянных изменений. Спрос вырос на курсы, повышающие компетенции по управлению в стрессовых ситуациях и умению действовать в нестабильной реальности и правильно проживать ошибки, управлению изменениями. Сейчас мы видим запрос у бизнеса на конфликтологию и умение применять переговорные, медиативные техники в различных отраслях», — рассказал глава Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.
При этом эксперты отрасли признают, что деловое образование всегда ориентировалось на запад, однако в прошлом году международные ассоциации приостановили аккредитацию российских бизнес-школ и партнерские программы. Получить степень MBA в Ростовской области и других регионах России стало непросто, более того потребовалось замещать и доступные технические решения.
По словам главы ТПП РФ Сергея Катырина, российские бизнес-школы вынуждены изменять содержание программ и возвращаться к советским образовательным стандартам.
«Очевидно, что такие сложные процессы в столь консервативной отрасли, как образование, не могут проходить безболезненно в столь сжатые сроки», — объяснил Сергей Катырин.
Теперь сфере российского делового образования предстоит найти новые решения для бизнеса и специалистов, нуждающихся в качественных программах профессиональной подготовки. По мнению экспертов, выходом может стать обмен разработками и сотрудничество со странами Востока — Китаем, Сингапуром, Гонконгом, Турцией и Индией, а также их бизнес-школами, которые обладают подробной информацией о национальных рынках и актуальных моделях менеджмента в странах, с которыми Россия активно выстраивает экономические отношения.