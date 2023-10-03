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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Около 27 млн рублей взыскали с гандбольного клуба в Ростовской области

Около 27 млн рублей взыскали с гандбольного клуба в Ростовской области

3 октября 2023, 12:25
Фото: pxhere.com
Около 27 млн рублей взыскали с гандбольного клуба в Ростовской области
В Ростовской области суд взыскал крупную сумму с «Гандбольного клуба „Донские казаки-ЮФУ“, говорится в материалах арбитражного суда.

Заявление поступило от Минспорта Ростовской области, которое потребовало взыскать средства гранта в размере 25,3 миллиона рублей. Также министерство указало в иске 1,4 миллиона в качестве процентов за пользование чужими деньгами.

После рассмотрения материалов суд удовлетворил все требования. Также он взыскал с клуба государственную пошлину в размере 157 тысяч рублей.

Перевозчик не смог взыскать 70 млн рублей с Минфина Ростовской области
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Подробности судебного разбирательства на данный момент не раскрываются.

Ранее перевозчик не смог взыскать 70 миллионов рублей с Минфина Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого более 20 миллионов рублей взыскали с «Азово-Донского Флота».

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