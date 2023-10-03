Около 27 млн рублей взыскали с гандбольного клуба в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Заявление поступило от Минспорта Ростовской области, которое потребовало взыскать средства гранта в размере 25,3 миллиона рублей. Также министерство указало в иске 1,4 миллиона в качестве процентов за пользование чужими деньгами.
После рассмотрения материалов суд удовлетворил все требования. Также он взыскал с клуба государственную пошлину в размере 157 тысяч рублей.
Подробности судебного разбирательства на данный момент не раскрываются.
Ранее перевозчик не смог взыскать 70 миллионов рублей с Минфина Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого более 20 миллионов рублей взыскали с «Азово-Донского Флота».