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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Перевозчик пытался взыскать 70 млн рублей с Минфина Ростовской области

Перевозчик не смог взыскать 70 млн рублей с Минфина Ростовской области

3 октября 2023, 09:12
Фото: Яндекс.Карты
Перевозчик пытался взыскать 70 млн рублей с Минфина Ростовской области
Суд отказался удовлетворить требования транспортной компании о взыскании денег с Минфина Ростовской области, говорится в документах арбитражного суда.

С иском в суд обратилось «Автотранспортное предприятие № 5», которое потребовало взыскать 70 миллионов рублей. Компания заявляла, что хочет взыскать с министерства убытки за 2020 год в виде выпадающих доходов по перевозке льготников.

В качестве третьего лица привлекли Минтруда региона. Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором возражал против удовлетворения требований. Министерство заявило, что все расходы возмещены в соответствии с договорами.

Более 20 млн рублей взыскали с «Азово-Донского Флота»
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Предприятие «АТП № 5» работало на маршрутах №21, 47, 45, 77. Суд установил, что суммы полученного компанией в 2020 году возмещения расходов соответствуют методике расчета возмещения.

В результате в удовлетворении требований отказали.

Ранее более 20 миллионов рублей взыскали с «Азово-Донского Флота».

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