Перевозчик не смог взыскать 70 млн рублей с Минфина Ростовской области

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
С иском в суд обратилось «Автотранспортное предприятие № 5», которое потребовало взыскать 70 миллионов рублей. Компания заявляла, что хочет взыскать с министерства убытки за 2020 год в виде выпадающих доходов по перевозке льготников.
В качестве третьего лица привлекли Минтруда региона. Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором возражал против удовлетворения требований. Министерство заявило, что все расходы возмещены в соответствии с договорами.
Предприятие «АТП № 5» работало на маршрутах №21, 47, 45, 77. Суд установил, что суммы полученного компанией в 2020 году возмещения расходов соответствуют методике расчета возмещения.
В результате в удовлетворении требований отказали.
Ранее более 20 миллионов рублей взыскали с «Азово-Донского Флота».