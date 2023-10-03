Под Ростовом таксисты взвинтили цены на проезд для участников СВО

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Портал «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, что в Ростовской области составили протоколы на частных перевозчиков, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.
По данным издания, в Донецке на территории Ростовской области у КПП с ЛНР теперь постоянно дежурят сотрудники ДПС, а для удобства военнослужащих установили стенд со справочной информацией о фирмах такси. Причинами таких нововведений стали жалобы местного населения на нелегальных таксистов, которые «выслеживают» прибывающих из ЛНР людей в камуфляже и предлагают им отвезти их до необходимого пункта назначения. Однако стоимость услуг таксистов военнослужащим стоит примерно в два-три раза выше рыночных цен.
«При этом ребята с фронта часто даже не имеют доступа в Интернет, чтобы перепроверить стоимость услуги», — сказано в сообщении.
Сейчас по факту происшествия в прокуратуру и местную администрацию направили жалобы, а сама ситуация, по информации издания, находится на проверке у надзорных органов. Кроме того, сообщается, что на днях на таксистов составили два протокола о незаконной предпринимательской деятельности.
Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
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