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Published Сегодня, 18:39

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

Под Ростовом таксисты взвинтили цены на проезд для участников СВО

Под Ростовом таксисты взвинтили цены на проезд для участников СВО

3 октября 2023, 18:39
Фото: 1MI
Под Ростовом таксисты взвинтили цены на проезд для участников СВО
В Ростовской области пожаловались на таксистов-частников, которые взвинтили цены на проезд и наживаются на участниках СВО, подробностями поделились донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, что в Ростовской области составили протоколы на частных перевозчиков, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.

По данным издания, в Донецке на территории Ростовской области у КПП с ЛНР теперь постоянно дежурят сотрудники ДПС, а для удобства военнослужащих установили стенд со справочной информацией о фирмах такси. Причинами таких нововведений стали жалобы местного населения на нелегальных таксистов, которые «выслеживают» прибывающих из ЛНР людей в камуфляже и предлагают им отвезти их до необходимого пункта назначения. Однако стоимость услуг таксистов военнослужащим стоит примерно в два-три раза выше рыночных цен.

Рост цен на такси прогнозируют в Ростовской области
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«При этом ребята с фронта часто даже не имеют доступа в Интернет, чтобы перепроверить стоимость услуги», — сказано в сообщении.

Сейчас по факту происшествия в прокуратуру и местную администрацию направили жалобы, а сама ситуация, по информации издания, находится на проверке у надзорных органов. Кроме того, сообщается, что на днях на таксистов составили два протокола о незаконной предпринимательской деятельности.

Информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее в Центробанке объяснили причины стремительного роста цен на услуги такси.

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