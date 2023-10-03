Под Ростовом таксисты взвинтили цены на проезд для участников СВО

По данным издания, в Донецке на территории Ростовской области у КПП с ЛНР теперь постоянно дежурят сотрудники ДПС, а для удобства военнослужащих установили стенд со справочной информацией о фирмах такси. Причинами таких нововведений стали жалобы местного населения на нелегальных таксистов, которые «выслеживают» прибывающих из ЛНР людей в камуфляже и предлагают им отвезти их до необходимого пункта назначения. Однако стоимость услуг таксистов военнослужащим стоит примерно в два-три раза выше рыночных цен.