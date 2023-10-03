После рейдов на рынке «Темерник» в Ростове в военкоматы доставили 20 человек

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По информации «Аиф-Ростов», рейды прошли на оптовом рынке «Темерник», который находится в Первомайском районе. Всего проверили более 500 человек, из которых 18 иностранцев незаконно находились в России.
«Кроме того, обнаружили 20 человек, которые получили гражданство РФ. Им выдали российские паспорта, но на воинский учет они не встали», — сказано в сообщении.
Отмечается, что их отвезли в военкомат для постановки на учет.
Ранее силовики накрыли овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.