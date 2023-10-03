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В военкоматы доставили 20 экс-иностранцев после рейдов на рынке в Ростове

После рейдов на рынке «Темерник» в Ростове в военкоматы доставили 20 человек

3 октября 2023, 11:53
Фото: Midjourney
В военкоматы доставили 20 экс-иностранцев после рейдов на рынке в Ростове
В Ростове-на-Дону после проведенных рейдов в военкоматы доставили 20 человек, получивших российское гражданство, сообщают СМИ.

По информации «Аиф-Ростов», рейды прошли на оптовом рынке «Темерник», который находится в Первомайском районе. Всего проверили более 500 человек, из которых 18 иностранцев незаконно находились в России.

«Кроме того, обнаружили 20 человек, которые получили гражданство РФ. Им выдали российские паспорта, но на воинский учет они не встали», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что их отвезли в военкомат для постановки на учет.

Ранее силовики накрыли овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мигранты#Происшествие#Рынок#Проверка#Иностранцы#Темерник#Первомайский район#Силовики#Гражданство#Рейды#Российские паспорта#Воинский учет
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