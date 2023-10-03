Программа РЭН-2023 будет включать более 30 мероприятий

«Российская энергетическая неделя — это крупнейшая международная отраслевая площадка. В этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира. Очень важно слышать новых геоэкономических лидеров. Уже подтвержденное участие в форуме ведущих международных экспертов в энергетической отрасли подтверждает огромный интерес к России как важнейшему игроку на мировом энергетическом рынке, — поделился советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков. — Уверен, что разносторонние дискуссии, которые запланированы на площадке РЭН, повлияют на энергетическую сферу и развитие международных отношений в целом».