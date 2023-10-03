Программа РЭН-2023 будет включать более 30 мероприятий

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Свыше 2 500 гостей, среди которых высокопоставленные участники, делегации из России и других государств, а также главы крупнейших компаний энергетической отрасли, намерены на одной площадке обсудить ключевые вопросы мировой энергетической информационной повестки. Об этом пишет oilcapital.ru.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 11 по 13 октября в столичном ЦВЗ «Манеж». Основная тема деловой программы РЭН-2023 — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».
«Российская энергетическая неделя — это крупнейшая международная отраслевая площадка. В этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира. Очень важно слышать новых геоэкономических лидеров. Уже подтвержденное участие в форуме ведущих международных экспертов в энергетической отрасли подтверждает огромный интерес к России как важнейшему игроку на мировом энергетическом рынке, — поделился советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков. — Уверен, что разносторонние дискуссии, которые запланированы на площадке РЭН, повлияют на энергетическую сферу и развитие международных отношений в целом».
В этом году деловая программа РЭН включает в себя более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», а также «Развитие отраслей ТЭК». На официальном сайте РЭН размещена подробная информация о сессиях деловой программы.
Несомненно, международный форум «Российская энергетическая неделя» — одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В прошлом году в рамках РЭН состоялось более семидесяти мероприятий с участием 270 спикеров. Мероприятия форума посетили более 3 000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий.
Фонд Росконгресс выступает организатором форума совместно с Министерством энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.
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