Российские подростки все чаще делают лазерную коррекцию зрения

Офтальмолог считает это тревожной тенденцией, которая становится все более явной. Он отмечает, что каждое поколение страдает от проблем со зрением все больше и больше. Причины этого много, но одна из них — использование гаджетов, особенно смартфонов. При этом люди смотрят только перед собой, и это длительное фокусирование вблизи приводит к проблемам со зрением.