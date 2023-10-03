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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Российские подростки все чаще делают лазерную коррекцию зрения

3 октября 2023, 11:32
По словам российского офтальмолога Виктора Борзых, современные подростки все чаще сталкиваются с проблемами зрения. Поэтому их родители все чаще обращаются к нему с просьбой о лазерной коррекции зрения.

Это происходит потому, что учеба становится для них тяжелой задачей, а также из-за головных болей, которые возникают от перенапряжения глаз, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Офтальмолог считает это тревожной тенденцией, которая становится все более явной. Он отмечает, что каждое поколение страдает от проблем со зрением все больше и больше. Причины этого много, но одна из них — использование гаджетов, особенно смартфонов. При этом люди смотрят только перед собой, и это длительное фокусирование вблизи приводит к проблемам со зрением.

Однако наши глаза изначально рассчитаны на то, чтобы мы могли видеть и близко, и далеко. Поэтому, если мы не используем их в полном объеме, возникают проблемы со зрением. Борзых также указывает на современный образ жизни, где дети мало гуляют, неправильно питаются и мало двигаются. Все это оказывает негативное влияние на качество зрения.

Поэтому, если у вас или у вашего ребенка есть проблемы со зрением, важно обратиться к специалисту. Он поможет определить правильное лечение.

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