Российские подростки все чаще делают лазерную коррекцию зрения

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Это происходит потому, что учеба становится для них тяжелой задачей, а также из-за головных болей, которые возникают от перенапряжения глаз, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Офтальмолог считает это тревожной тенденцией, которая становится все более явной. Он отмечает, что каждое поколение страдает от проблем со зрением все больше и больше. Причины этого много, но одна из них — использование гаджетов, особенно смартфонов. При этом люди смотрят только перед собой, и это длительное фокусирование вблизи приводит к проблемам со зрением.
Однако наши глаза изначально рассчитаны на то, чтобы мы могли видеть и близко, и далеко. Поэтому, если мы не используем их в полном объеме, возникают проблемы со зрением. Борзых также указывает на современный образ жизни, где дети мало гуляют, неправильно питаются и мало двигаются. Все это оказывает негативное влияние на качество зрения.
Поэтому, если у вас или у вашего ребенка есть проблемы со зрением, важно обратиться к специалисту. Он поможет определить правильное лечение.