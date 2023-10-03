Ростовчане в 2023 году потратят на подарки учителям в среднем 2600 рублей

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В этом году средние расходы на поздравление классного руководителя достигли 2,6 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель составлял 2,2 тысячи рублей.
При этом в 2021 году родители тратили 2,5 тысячи рублей. Самые большие суммы в этом году оказались в Москве — 3,7 тысячи рублей, далее идут Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Меньше всего траты составят в Омске — 2,1 тысячи рублей. Согласно проведенному опросу, 40% респондентов собрались дарить цветы. Популярными ответами также стали конфеты и подарочный сертификат.
Читайте также о том, чем кормят детей в школах Ростовской области и сколько стоит питание.