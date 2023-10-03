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Ростовчане в 2023 году потратят на подарки учителям в среднем 2600 рублей

Ростовчане в 2023 году потратят на подарки учителям в среднем 2600 рублей

3 октября 2023, 10:09
Фото: 1MI
Ростовчане в 2023 году потратят на подарки учителям в среднем 2600 рублей
Школьные классы в Ростове-на-Дону в этом году будут тратить около 2,6 тысячи рублей на подарки ко Дню учителя, сообщает Superjob.

В этом году средние расходы на поздравление классного руководителя достигли 2,6 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель составлял 2,2 тысячи рублей.

При этом в 2021 году родители тратили 2,5 тысячи рублей. Самые большие суммы в этом году оказались в Москве — 3,7 тысячи рублей, далее идут Санкт-Петербург и Екатеринбург.

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Меньше всего траты составят в Омске — 2,1 тысячи рублей. Согласно проведенному опросу, 40% респондентов собрались дарить цветы. Популярными ответами также стали конфеты и подарочный сертификат.

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