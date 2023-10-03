rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

Ростовчане заявили о катастрофической нехватке автобусов

Ростовчане заявили о катастрофической нехватке автобусов

3 октября 2023, 04:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на маршруте №25 не хватает автобусов, говорится в сервисе «Благоустройство города».

Горожане рассказали, что транспорт уже с конечной остановки приезжает полный, из-за чего нет свободных мест. Ростовчане заявили, что попасть в салон автобуса проблематично.

В целом автор назвали нехватку автобусов катастрофической. Он попросил власти принять меры в этой ситуации.

Видео загоревшегося на дороге в Ростове-на-Дону автобуса появилось в Сети
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что автобусы-гармошки выведут на несколько маршрутов в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что власти города готовы заплатить 42 миллиона рублей за помощь с общественным транспортом.

Читайте также:
Видео загоревшегося на дороге в Ростове-на-Дону автобуса появилось в СетиВоенный грузовик влетел в автобус №65 на Северном в РостовеВ Ростове авария с автобусом спровоцировала пробку на Нагибина
#Город#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Транспорт#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Маршрут
Подпишитесь
«Карают или лечат»: как ростовчанку Светлану Говорову силой удерживают в психбольнице
Вчера, 16:08
В Ростовской области жители не могут взять ипотеку и выбрать имена будущим детям
Вчера, 17:22
Нейросеть заставили придумывать имена для новорожденных в Ростовской области
Вчера, 09:17
Стало известно имя ростовчанки, претендующей на звание «Мисс Россия-2023»
Вчера, 09:36
Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон
Вчера, 08:12
Только каждая пятая семья в Ростовской области может позволить себе ипотеку
Вчера, 08:41