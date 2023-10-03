Ростовчане заявили о катастрофической нехватке автобусов

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Горожане рассказали, что транспорт уже с конечной остановки приезжает полный, из-за чего нет свободных мест. Ростовчане заявили, что попасть в салон автобуса проблематично.
В целом автор назвали нехватку автобусов катастрофической. Он попросил власти принять меры в этой ситуации.
Ранее стало известно, что автобусы-гармошки выведут на несколько маршрутов в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что власти города готовы заплатить 42 миллиона рублей за помощь с общественным транспортом.