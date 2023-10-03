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Ростовчанин Баста подарил жене Rolls-Royce стоимостью более 50 млн рублей

Ростовчанин Баста подарил жене Rolls-Royce стоимостью более 50 млн рублей

3 октября 2023, 13:50
Фото: Alexander Migl/ccbysa 4.0/wikimeda.org
Ростовчанин Баста подарил жене Rolls-Royce стоимостью более 50 млн рублей
Ростовский рэпер Василий Вакуленко, известный под творческим псевдонимом Баста, подарил супруге Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого оценивается в 50-80 миллионов рублей, об этом Елена Вакуленко сообщила в соцсетях.

Во вторник, 3 октября, Елена Вакуленко выложила в собственном блоге новый пост, в котором благодарила супруга, рэпера Басту, за внимание, что он проявляет к ней после 16 лет совместной жизни.

Василий Вакуленко подарил жене точную копию ее первой пары кроссовок Nike, а в дополнение к ним люксовый внедорожник Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого на российском рынке в зависимости от комплектации составляет 50-80 миллионов рублей.

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«Восхищаюсь тобой и твоим умением делать меня счастливой. P. S. и за Rolls-Royce Cullinan тоже большое тебе спасибо», — подписала фото женщина, признавшись супругу в любви.

В комментариях подписчики предположили, что на самом деле рэпер купил новую машину себе, однако Елена опровергла это, сообщив, что теперь в семье два подобных автомобиля.

Ранее стало известно, на сколько выросли гонорары Басты с начала СВО.

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