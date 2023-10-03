Ростовчанин Баста подарил жене Rolls-Royce стоимостью более 50 млн рублей

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Во вторник, 3 октября, Елена Вакуленко выложила в собственном блоге новый пост, в котором благодарила супруга, рэпера Басту, за внимание, что он проявляет к ней после 16 лет совместной жизни.
Василий Вакуленко подарил жене точную копию ее первой пары кроссовок Nike, а в дополнение к ним люксовый внедорожник Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого на российском рынке в зависимости от комплектации составляет 50-80 миллионов рублей.
«Восхищаюсь тобой и твоим умением делать меня счастливой. P. S. и за Rolls-Royce Cullinan тоже большое тебе спасибо», — подписала фото женщина, признавшись супругу в любви.
В комментариях подписчики предположили, что на самом деле рэпер купил новую машину себе, однако Елена опровергла это, сообщив, что теперь в семье два подобных автомобиля.
Ранее стало известно, на сколько выросли гонорары Басты с начала СВО.