Ростовская АЭС работает с опережением годового плана по выработке электроэнергии

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
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Сегодня все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в обычном режиме в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет.
За текущий год Ростовская АЭС предотвратила попадание в атмосферу более 11 млн тонн углекислого газа, образующегося при сжигании органического топлива, необходимого для производства такого же количества энергии. Подобные вопросы находятся на постоянном контроле специалистов атомной станции. так же как и состояние радиационного фона прилегающей территории, который не превышает естественных фоновых значений.
Стоит отметить, что в настоящее время энергетика это основа поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Наша страна продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. По мнению экспертов, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.
В структуре производства электроэнергии Ростовской области доля атомной генерации уже составляет более 70%. Каждая третья лампочка на юге нашей страны горит благодаря Ростовской атомной станции, которая обеспечивает энергетическую безопасность и независимость Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, включающих 15 субъектов Российской Федерации с населением свыше 27 млн человек.
Напомним, что годовой план для Ростовской АЭС устанавливается Федеральной антимонопольной службой РФ и составляет 32 279 млн кВт.ч. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком Ростовской АЭС доходит до 25 млн кВт.ч. Поэтому не исключено, что итогами работы 2023 года и вовсе станут рекордные показатели.