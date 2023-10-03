Ростовская АЭС работает с опережением годового плана по выработке электроэнергии

Стоит отметить, что в настоящее время энергетика это основа поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Наша страна продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. По мнению экспертов, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.