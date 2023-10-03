Руководство ростовского банка «Кредит Экспресс» осудили за хищение денег вкладчиков

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Во вторник, 3 октября, стало известно, что Черемушкинский районный суд Москвы вынес решение по делу о хищении и легализации более чем 190 миллионов рублей. Фигурантами дела являлись гендиректор банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова с сыном Константином Кабановым, а также акционеры Василий Бойко-Великий и Татьяна Макаренко, главный бухгалтер Мария Антонова, начальник кредитного отдела Анастасия Новотная и старший экономист кредитного отдела Егор Пихтина.
Суд установил, что с 2013 по 2018 годы подозреваемые вместе с бывшим руководителем московского филиала банка Еленой Чуевой и начальником отдела кассовых операций Натальей Ципиновой похитили более 190 миллионов рублей, которые принадлежали кредитной организации.
Для этого подозреваемые оформляли фиктивные договоры кредитования на бывших клиентов и персонал подконтрольных юрлиц, после этого злоумышленники получали деньги и распределяли их между членами группы, Вместе с этим фигуранты дела использовали поддельные кассовые ордера и другие документы, что позволяли им присваивать наличные деньги со счетов вкладчиков.
В итоге суд приговорил Кабанову, Бойко-Великого, Пихтина к 6,5 годам колонии, Антонова и Новотная получили по семь лет лишения свободы, Макаренко — 4,5 года условно, а Кабанов — 2,5 года лишения свободы. Фигуранты дела, получившие реальные сроки, будут отбывать наказание в колониях общего режима,
Ранее стало известно, что с бывших руководителей «Кредит Экспресс» хотят взыскать более 200 миллионов рублей.