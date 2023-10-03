Руководство ростовского банка «Кредит Экспресс» осудили за хищение денег вкладчиков

Для этого подозреваемые оформляли фиктивные договоры кредитования на бывших клиентов и персонал подконтрольных юрлиц, после этого злоумышленники получали деньги и распределяли их между членами группы, Вместе с этим фигуранты дела использовали поддельные кассовые ордера и другие документы, что позволяли им присваивать наличные деньги со счетов вкладчиков.