«Синара» распланирует 32,2 гектара под трамвайные пути в Ростове-на-Дону

Компания получит техническое задание на подготовку проекта в течение следующих 20 рабочих дней, а власти должны будут обеспечить исполнителя необходимой информацией, а также проверить и согласовать документацию планировки. Всего на планировку участка дается один год с момента официального опубликования постановления.