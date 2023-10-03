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«Синара» распланирует 32,2 гектара под трамвайные пути в Ростове-на-Дону

«Синара» распланирует 32,2 гектара под трамвайные пути в Ростове-на-Дону

3 октября 2023, 17:31
Фото: rostovgazeta.ru
«Синара» распланирует 32,2 гектара под трамвайные пути в Ростове-на-Дону
В Ростове «Синаре» разрешили подготовить план планировки территорий под размещение трамвайной линии на СЖМ, сведения об этом появились на портале городской администрации.

Во вторник, 3 октября, на портале администрации появилось постановление, согласно которому ООО «Синара — Городские Транспортные Решения» получила возможность распланировать под размещение трамвайной линии участок на СЖМ. Площадь участка составляет 32,27 гектара, а сама линия пройдет от улицы Лелюшенко до проспекта Космонавтов по улице Орбитальной.

Фото: администрация Ростова

Компания получит техническое задание на подготовку проекта в течение следующих 20 рабочих дней, а власти должны будут обеспечить исполнителя необходимой информацией, а также проверить и согласовать документацию планировки. Всего на планировку участка дается один год с момента официального опубликования постановления.

В Ростове-на-Дону выбрали цвет будущих трамваев
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Напомним, ранее ростовчанам предложили выбрать цвет для скоростных трамваев.

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