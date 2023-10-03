«Синара» распланирует 32,2 гектара под трамвайные пути в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Во вторник, 3 октября, на портале администрации появилось постановление, согласно которому ООО «Синара — Городские Транспортные Решения» получила возможность распланировать под размещение трамвайной линии участок на СЖМ. Площадь участка составляет 32,27 гектара, а сама линия пройдет от улицы Лелюшенко до проспекта Космонавтов по улице Орбитальной.
Компания получит техническое задание на подготовку проекта в течение следующих 20 рабочих дней, а власти должны будут обеспечить исполнителя необходимой информацией, а также проверить и согласовать документацию планировки. Всего на планировку участка дается один год с момента официального опубликования постановления.