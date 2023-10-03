Следком назвал имена обвиняемых в атаках БПЛА по Ростовской области

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Во вторник, 3 октября, пресс-центр СКР напомнил, что следователи продолжают расследовать уголовные дела по фактам террористических атак по территории субъектов РФ, в том числе Ростовской, Белгородской, Брянской области, Москвы и Республики Крым. В настоящий момент удалось собрать доказательства по более чем 100 эпизодам атак по субъектам Российской Федерации.
В СКР заочно предъявили обвинения в террористическом акте главе Главного управления разведки МО Украины Кириллу Буданову, командующему ВС ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС ВСУ Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.
В сообщении Следкома сказано, что фигуранты уголовного дела привлекали к преступной деятельности своих подчиненных, теперь злоумышленников собираются объявить в розыск и заочно заключить под стражу. Работа по выяснению обстоятельств атак и поиску лиц, причастных к их организации, будут продолжены.
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