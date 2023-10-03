Следком назвал имена обвиняемых в атаках БПЛА по Ростовской области

В сообщении Следкома сказано, что фигуранты уголовного дела привлекали к преступной деятельности своих подчиненных, теперь злоумышленников собираются объявить в розыск и заочно заключить под стражу. Работа по выяснению обстоятельств атак и поиску лиц, причастных к их организации, будут продолжены.