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Published Сегодня, 16:43

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Updated Сегодня, 16:45

Следком назвал имена обвиняемых в атаках БПЛА по Ростовской области

Следком назвал имена обвиняемых в атаках БПЛА по Ростовской области

3 октября 2023, 16:43
Фото: Midjourney
Следком назвал имена обвиняемых в атаках БПЛА по Ростовской области
Следственный комитет России предъявил обвинения высшему военному руководству Украины за атаки беспилотниками по Москве, Крыму, Ростовской и Белгородской области, информация об этом появилась в пресс-службе СК РФ.

Во вторник, 3 октября, пресс-центр СКР напомнил, что следователи продолжают расследовать уголовные дела по фактам террористических атак по территории субъектов РФ, в том числе Ростовской, Белгородской, Брянской области, Москвы и Республики Крым. В настоящий момент удалось собрать доказательства по более чем 100 эпизодам атак по субъектам Российской Федерации.

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В СКР заочно предъявили обвинения в террористическом акте главе Главного управления разведки МО Украины Кириллу Буданову, командующему ВС ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС ВСУ Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.

В сообщении Следкома сказано, что фигуранты уголовного дела привлекали к преступной деятельности своих подчиненных, теперь злоумышленников собираются объявить в розыск и заочно заключить под стражу. Работа по выяснению обстоятельств атак и поиску лиц, причастных к их организации, будут продолжены.

Ранее военный аналитик рассказал, каким образом украинские БПЛА способны долететь до Ростовской области.

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